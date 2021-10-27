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    • Güncel
    • 27.10.2021 17:21
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    • 27.10.2021 17:35
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Akşener'in sözleri soruldu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" açıklamalarının sorulması üzerine, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek" dedi. Peki İstanbul'da son durum ne? Her şey İmamoğlu'nun anlattığı gibi mi? Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    DHA
    İmamoğlu’na Akşener’in sözleri soruldu

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı olmasına hayır demeyiz" adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

    "BİZİ BU TÜRBÜLANSIN İÇİNE SOKMA ÇABASINDA OLAN BİR KISIM VAR"

    "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum."

    Adaylık için il il gezen İmamoğlu İstanbul'a en kötü zamanlarını yaşatıyor. İşte İmamoğlu'nun hezimetlerinden bazıları...

    İBB BORÇ BATAĞINDA

        CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağına saplandı. iki buçuk yılda neredeyse iki kat arttı. İBB'nin 2019'da 25 milyar lira olan toplam borcu 2021 yılı itibariyle 44 milyar liraya kadar yükseldi. 2021 yılı itibariyle borcu 44 milyar liraya yükselen İBB, 27 yıl sonra ilk kez borç alamayacak duruma geldi ve yurt dışı kredilere yöneldi.

        İETT REZALETLERİNİN BAZILARI

        İstanbul'da halk otobüsleri ve metrobüslerde çıkan sorun vatandaşları mağdur ederken, bu sorunun önüne bir türlü geçilemedi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar hemen her gün haberlere konu oluyor.

        İstanbul'da bu sabah yine İETT rezaleti yaşandı. Cevizlibağ'dan yolcu alıp bırakan bir otobüs, arıza yaptı. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar, İBB'ye isyan bayrağı açtı.

        10 Haziran: Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
        14 Temmuz: Beyazıt'ta tramvay yolu üzerinde yaşanan İETT otobüsü arızası sebebiyle tramvay seferleri durduruldu.
        24 Temmuz: İstanbullular, Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü iterken görüntülendi.
        24 Temmuz: Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında klimadan çıkan yangın sebebiyle yolcular tahliye edildi.
        31 Temmuz: Bağcılar- Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı önünde raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
        15 Ağustos: Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan İETT otobüsü alev aldı.

        METRO KRİZİ

            Geçtiğimiz gün Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Bir vatandaş o anları kayıt altına alırken, o sırada metroda bulunan insanların Bağcılar Meydan ile Kirazlı arasında yürüyerek durağa ulaşmaya çalıştı.

            "BUNLAR YAPILMAZSA YAKIN ZAMANDA TRAFİK DURUR"

            İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün büyüyor. Ancak İBB yönetimi, her geçen gün büyüyen krizi seyretmekle yetiniyor. Uzmanlar ise yaklaşan tehlikeyi, "Şu anda toplu ulaşım 6 milyonu yakalamış durumda. Pandemi öncesi 7,5 milyondu. Pandemi koşulları nedeniyle toplu taşımadan kaçan yüzde 10'luk bir yolcu var. 400 bin kişi trafiğe ilave oldu. Yollar yetersiz ve iyi çalıştırılamıyor. Trafiğin yakın gelecekte daha kötü bir hal alacağını sürekli söylüyorum.

            Acil kısa vadede toplu ulaşım araçlarının sayısını ve güvenliğini arttırmak gerekir. Toplu taşımadan kaçan yolcular tekrar kazanılmalı. Bunun yanında bir şeridin toplu taşıma araçlarına ve taksilere ayrılması gerektiğini şiddetle öneriyorum. Bu dünyada kabul gören bir uygulama.

            İstanbul'da trafik sinyalizasyonları sabit zamanlı çalışıyor. Gelen trafiğe göre bu sistem duyarlı değil. Acil bunları haletmek gerekir.

            Bunun yanında deniz trafiğinden daha fazla faydalanılmalı. Kademeli mesai sistemi ve esnek mesai konusunu yeniden gündeme getirilmeli. Bisiklet ve scoter ile ilgili belediyenin bir düzenleme yapması gerekiyor.

            Hiç değilse 15 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önlemleri alması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde şunu üzülerek söylüyorum İstanbul trafiği kış şartları ile birlikte duran bir hale gelir. Acil önlem alınmalı. ifadeleriyle özetledi.

            Megakent İstanbul'da, İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Yanan, arıza yapıp yolda kalan onlarca otobüs milyonlarca İstanbulluya mağduriyet yaşatıyor.

            İBRİK VURGUNU

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak mezarlıklara İBB logolu su ibrikleri koydu. İbrikler piyasa fiyatının 3 katı fazlasına satın alındı.

                CHP'li belediye, 24 Şubat 2021'de ibrik ihalesi yaptı. İhalenin yapıldığı dönemde piyasada 10 litrelik ibrikler 22 lira 90 kuruştan satışa sunuluyordu.

                İBB ise yaptığı ihalede 6 litrelik ibriklerin tanesini 65.99'dan satın aldı.

                İSPARK BATIYOR

                CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 100 milyon liralık borç batağında olan İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın kovulmasıyla ilgili soruya, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" cevabını verdi. İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ı koruyan İmamoğlu, "Genel müdür şu an yıllık izinde mi görevinin başında mı?" sorusunaysa, "O kadar takip edemem ben. 30 tane genel müdürüm var. Kim yıllık izne çıkıyor, kim çıkmıyor? Yaklaşık 150'ye yakın üst düzey yöneticim var. Hangisi evde, hangisi hasta bilemem." sözlerini sarf etti.

                GÖKSU: ZARAR 100 MİLYON LİRA

                2 ay önce sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu duyurmuştu.

                İSRAF KORKUTUCU BOYUTLARDA: 38 MİLYON TL'YE 146 ARAÇ

                Göreve geldiği ilk günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine algı yaparak adını ön plana çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araç israfı var" diyerek Yenikapı'da adeta şov yapmıştı. Şov bittikten sonra ise önceki yıllara göre daha fazla ve daha lüks araç kiralayan İmamoğlu yönetimindeki İBB, 146 adet araç kiralamak için bir ihale daha açtı.

                EKAP üzerinden yayınlanan ilana göre İBB, 23 Kasım 2021 tarihinde 146 adet araç kiralamak için 38 milyon TL bedelle ihaleye çıktı.

                OCAK AYINDA İSKİ'YE 750 SIFIR ARAÇ

                    Ocak ayında da İSKİ için araç kiralama ihalesine çıkan İBB, 750 sıfır otomobil kiralama ilanını EKAP üzerinden yayınlamıştı. Milyonlarca lira bedelindeki ihalede yönetim şemasında 134 isim olduğu bilinen İSKİ'ye 367 binek araç kiralanması ise dikkat çekmişti.

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                    Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Akşener'in sözleri soruldu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım
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