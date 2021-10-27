CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Akşener'in sözleri soruldu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı olmasına hayır demeyiz" adaylık açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu şöyle yanıt verdi:
"BİZİ BU TÜRBÜLANSIN İÇİNE SOKMA ÇABASINDA OLAN BİR KISIM VAR"
"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum."
Adaylık için il il gezen İmamoğlu İstanbul'a en kötü zamanlarını yaşatıyor. İşte İmamoğlu'nun hezimetlerinden bazıları...
İBB BORÇ BATAĞINDA