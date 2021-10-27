CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Akşener'in sözleri soruldu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün büyüyor. Ancak İBB yönetimi, her geçen gün büyüyen krizi seyretmekle yetiniyor. Uzmanlar ise yaklaşan tehlikeyi, "Şu anda toplu ulaşım 6 milyonu yakalamış durumda. Pandemi öncesi 7,5 milyondu. Pandemi koşulları nedeniyle toplu taşımadan kaçan yüzde 10'luk bir yolcu var. 400 bin kişi trafiğe ilave oldu. Yollar yetersiz ve iyi çalıştırılamıyor. Trafiğin yakın gelecekte daha kötü bir hal alacağını sürekli söylüyorum.

Acil kısa vadede toplu ulaşım araçlarının sayısını ve güvenliğini arttırmak gerekir. Toplu taşımadan kaçan yolcular tekrar kazanılmalı. Bunun yanında bir şeridin toplu taşıma araçlarına ve taksilere ayrılması gerektiğini şiddetle öneriyorum. Bu dünyada kabul gören bir uygulama.

İstanbul'da trafik sinyalizasyonları sabit zamanlı çalışıyor. Gelen trafiğe göre bu sistem duyarlı değil. Acil bunları haletmek gerekir.

Bunun yanında deniz trafiğinden daha fazla faydalanılmalı. Kademeli mesai sistemi ve esnek mesai konusunu yeniden gündeme getirilmeli. Bisiklet ve scoter ile ilgili belediyenin bir düzenleme yapması gerekiyor.