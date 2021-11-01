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Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok

Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun adeta yüzü gülmüyor. Hizmet etmek bir yana dursun var olanı da koruyamayan Ekrem İmamoğlu'na vatandaşın tepkisi her geçen gün daha da artıyor. Son olarak haftanın ilk iş gününde İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer "CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok" dedi.

01.11.2021 10:24 - Son Güncelleme: 01.11.2021 11:16
Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim’de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaoğlu’na oy moy yok

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim’de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaoğlu’na oy moy yok

Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş "Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim’de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaoğlu’na oy moy yok

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim’de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaoğlu’na oy moy yok

Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim’de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaoğlu’na oy moy yok

Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

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