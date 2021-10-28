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    • Yaşam
    • 28.10.2021 16:49
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    • 28.10.2021 17:05
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    Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti

    Üsküdar'da arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Olayı gören bir esnaf, "Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş" dedi.

    Arızalanan İETT otobüsü dumanlar içinde yola devam etti

    Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar, motorundan yoğun duman çıkan otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.

    BÜYÜKŞEHİR'İN GÜZEL BİR TEKNOLOJİSİYLE YÜZ YÜZE GELDİK

    Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

    "Büyükşehir'in güzel bir teknolojisiyle yüz yüze geldik." ifadelerini kullanan Ellik, şöyle devam etti:

    "Sinekle mücadele aracımız yok' dediler. Varmış, otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi."

        OTOBÜSTEN DUMANLAR ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

        Vatandaşın kamerasına da yansıyan görüntülerde, özel halk otobüsünün motor bölümünden duman çıkması ve yoluna devam etmesi yer alıyor.

        Bu sırada, bir vatandaşın "Sıfır motorlar kenarda bekler. Bozulan otobüsün sağa çekilmesi gerekiyor. Motor indirilip yeniden takılması gerekiyor ama Ekrem İmamoğlu'nun aracı yok herhalde." şeklindeki ifadesi de görüntülerde bulunuyor.
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