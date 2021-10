Salavat nedir ve nasıl söylenir? Kaldilde Salavat, nasıl getirilir, nasıl okunur? Salavat duası, okunuşu (Arapça- Türkçe)

SALAVAT NEDİR?

Hz. Muhammed (S.A.V) ve onun soyundan gelen kişileri anmak amacı ile okunan dualara salavat denilir. Yüce Allah salavat getirmenin emrini Kuran-ı Kerim'de buyrulmuştur. Ahzap suresi 56. ayetinde yüce Allah şöyle buyuruyor;

" Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."

Hz. Peygamber'e edilen dua olan Salavat, Allah'ın Peygamber efendimize rahmet etmesi, onun şanının yüceltmesini Müslümanlar tarafından istenmesine verilen duaların tümüne denilir. Salavat getirmek için okunacak bir çok dua bulunur.

Ayrıca Salavat getirmek için herhangi bir özel günün beklenmesine gerek yoktur. Her Müslüman her gün ve her saatte salavat getirebilir. Salavat sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i anarak ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz salavat getirmenin önemini hadis-i şeriflerinde vurgulamıştır.

Öyle ki peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur;

" Kim bana bir salavat getirirse Allah'ta ona on katı merhamet eder." Bir diğer hadis-i şerifinde sevgili peygamberimiz şu şekilde buyurmuştur;

" Kim bana bir salavat getirirse, Allah salavat getirenin selamımı almam için ruhumu ona iade eder. "

Hz. Ali (R.A) bildirdiği üzere peygamber efendimiz yine bir Hadis-i Şerif'inde şu şekilde buyurmuştur.

" Esas insanların en cimrisi birisi yanında bana salavat getirdiğinde bana salavat getirmeyen kişidir."