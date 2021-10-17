Salavat nedir ve nasıl söylenir? Kaldilde Salavat, nasıl getirilir, nasıl okunur? Salavat duası, okunuşu (Arapça- Türkçe)

Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen ve Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili geldi .Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte bu kutlu günde Salavat getirmek isteyenler Salavat nedir ve nasıl söylenir? Salavat, nasıl getirilir, nasıl okunur? Salavat duası, okunuşu (Arapça- Türkçe) nasıl? şeklinde soruları araştırıyor. Bizler de salavatın anlamı, okunuşu, nasıl getirildiği hususunda detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
SALAVAT NEDİR?
Hz. Muhammed (S.A.V) ve onun soyundan gelen kişileri anmak amacı ile okunan dualara salavat denilir. Yüce Allah salavat getirmenin emrini Kuran-ı Kerim'de buyrulmuştur. Ahzap suresi 56. ayetinde yüce Allah şöyle buyuruyor;
" Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."
Hz. Peygamber'e edilen dua olan Salavat, Allah'ın Peygamber efendimize rahmet etmesi, onun şanının yüceltmesini Müslümanlar tarafından istenmesine verilen duaların tümüne denilir. Salavat getirmek için okunacak bir çok dua bulunur.
Ayrıca Salavat getirmek için herhangi bir özel günün beklenmesine gerek yoktur. Her Müslüman her gün ve her saatte salavat getirebilir. Salavat sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i anarak ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz salavat getirmenin önemini hadis-i şeriflerinde vurgulamıştır.
Öyle ki peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur;
" Kim bana bir salavat getirirse Allah'ta ona on katı merhamet eder." Bir diğer hadis-i şerifinde sevgili peygamberimiz şu şekilde buyurmuştur;
" Kim bana bir salavat getirirse, Allah salavat getirenin selamımı almam için ruhumu ona iade eder. "
Hz. Ali (R.A) bildirdiği üzere peygamber efendimiz yine bir Hadis-i Şerif'inde şu şekilde buyurmuştur.
" Esas insanların en cimrisi birisi yanında bana salavat getirdiğinde bana salavat getirmeyen kişidir."
SALAVAT NASIL GETİRİLİR?
Hadis-i şeriflerde nasıl salavat getirileceğine dair bilgiler yer almaktadır. Peygamber efendimize salavat getirmek isteyen Medineliler ona nasıl salavat getirileceğine dair bilgi istemişlerdi. Peygamber efendimiz ise onlara her daim salavat getirebileceklerini ve onları güzel sözlerle Allah'a dua etmeleri gerektiğini söylemişti. Pek çok salavat getirme duası bulunmaktadır. Salavat getirmek için herhangi bir sınır yoktur. Kim ki sürekli salavat getirirse kıyamet ve mahşer gününde peygamberimiz o kişiye daha da çok yakın olacaktır.
Bu yüzden sık sık salavat getirmek peygamber efendimizin ümmeti olarak bizlerin bir manevi borcudur. Salavat getirmek için okuyacağınız dualar şu şekilde listelenmiştir;
1) Essalat-u vessalam-u aleyke ya Resulallah
2) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Habiballah
3) Essalat-u vessalam-u aleyke ya Nebiyallah
4) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Safiyallah
5) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Nura Arşillah
6) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Rahmeten lil alemin
7) Essalat-u vesselam-u aleyke ya Şefial müzibin