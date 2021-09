24 Eylül Cuma On numara kime çıktı, kim kazandı!? Süper loto On numara çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye...

Süper loto çekiliş sonuçları 24 Eylül Cuma açıklandı. Peki On numara kime çıktı, kim kazandı? Şans oyunu severler 24 Eylül 2021 on numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Çekilişler bugün Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacağından 22 şanslı numaranın hangileri olduğu naklen takip edilebilecek. 22 toptan 10'unu tahmin edenlere büyük ikramiye bulunuyor. İkramiyeyi kazanmak için bilet alanlar On numara bilet sonuçları öğrenme ekranı üzerinden de sorgulama yapabiliyor. İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 EYLÜL CUMA

Süper loto çekilişi bugün saat 20:00 başladı ve sonuçlar açıklandı. On numara çekilişini aşağıdaki Milli Piyango TV linkinden canlı takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ON NUMARA ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO TV