KPSS tercih robotu 2021! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'nin KPSS sonuçlarını açıklamasının ardından gözler tercihlere çevrildi, puanına göre tercih yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapılacağını merak etmeye başladı. KPSS puan hesaplama ve tercihlerine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
KPSS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül Perşembe günü ilan edildi.
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Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.