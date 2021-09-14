Uluabat Gölü can çekişiyor! Yürek yakan görüntüler

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ BÜYÜK

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Son günlerde Uluabat Gölü'nde alg patlamalarını sık sık duyuyoruz. Bölge halkından bize şikâyetler geliyor. Küresel ısınma ile birlikte de Uluabat Gölü de bundan ciddi bir şekilde etkileniyor. Uluabat Gölü'nü besleyen su kaynakları azaltmakta. Bu azalma da Uluabat Gölü'nde sığlığa sebebiyet veriyor. Gölün en derin yeri 1-1,5 metreye kadar düştü. Bu böyle giderse yakın zamanda Türkiye'de birçok gölde olduğu gibi burası da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" dedi.