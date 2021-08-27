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    Türk gemi adamlarının İspanya açıklarında can pazarı

    Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker, Cartagena Limanı'na uğradıktan sonra İspanya açıklarına doğru yol aldı. Bu sırada Mindia Gatenadze, Hasan Argındoğan, ve Hüseyin Eryılmaz, gemide tank temizleme işlemi yapmaya başladı. Kaptan Ahmet Akdeniz, üç personelin bayıldığını görünce, tankerin içine daldı. Hüseyin Eryılmaz'ı çıkarmayı başardı.

    Fedakar kaptan!

    Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker, Cartagena Limanı'na uğradıktan sonra İspanya açıklarına doğru yol aldı. Bu sırada Mindia Gatenadze, Hasan Argındoğan, ve Hüseyin Eryılmaz, gemide tank temizleme işlemi yapmaya başladı.

    Kaptan Ahmet Akdeniz, üç personelin bayıldığını görünce, tankerin içine daldı. Hüseyin Eryılmaz'ı çıkarmayı başardı. Tekrar diğer iki personel için içeriye girdiğinde, bu kez kendisi de çıkamadı.

    Acı haberi alan Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, "İki gün sonra İstanbul'a gelecekti. Yolunu gözlüyorduk" diye ağladı.

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    Cinayetten sonra oraya koşmuşlar...
    Haberler Güncel Türk gemi adamlarının İspanya açıklarında can pazarı
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