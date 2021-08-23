FDA onayı nedir? FDA onayı ne demek? FDA onaylı Covid-19 aşıları hangileri?

FDA ONAYI NEDİR?

Gıda, ilaç, tıbbi cihaz vb gibi ürünlerin insan ve / veya hayvan sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını veya bu etkilerin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.

FDA tarafından onaylanan bir ürünün faydalarının potansiyel risklerinden daha öncelikli olduğunu ifade etmektedir. Üretici ya da ithalatçıların ürün hakkındaki açıklamaları ve iddiaları bu onay ile geçerlilik kazanmaktadır.