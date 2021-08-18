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    • 18.08.2021 18:18
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    Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden, nasıl alınır, nasıl iptal edilir?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sorusu yer alıyor. Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin artması vatandaşları telaşlandırsa da uzmanlar aşı olmayanların bu rakamların büyük çoğunlu olduğuna ve geri kalan kısmının da tek dozda kalanlar olduğuna dikkat çekiyor. Peki aşı olmak istemeyenler yasaklara mı tabii tutulacak? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden, nasıl alınır, nasıl iptal edilir?

    takvim.com.tr
    Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

    Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden, nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Henüz aşısını olmayanları aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının ancak bu şekilde biteceğine dikkat çekiyor. Peki aşısızlara yasaklar gelecek mi, randevu almak ve iptal etmek isteyenler nereden yapabilecek?

    AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

    Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacak.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

    "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

    "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

    Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

    İptal için ise "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
    Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak iptal edebilirsiniz.

        TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

        Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

        SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

        SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

        ASI 1234567890 3934

        BIONTECH VE SINOVAC FARKI NEDİR?

        İnaktif Aşılar
        ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
        ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
        ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
        ●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
        ●2-8°C'de saklanabilir.
        ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
        ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
        ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
        2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
        ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
        ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
        ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
        ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
        ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
        ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

        MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

        ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.
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