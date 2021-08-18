Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden, nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Henüz aşısını olmayanları aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının ancak bu şekilde biteceğine dikkat çekiyor. Peki aşısızlara yasaklar gelecek mi, randevu almak ve iptal etmek isteyenler nereden yapabilecek?
AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacak.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
İptal için ise "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak iptal edebilirsiniz.