CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel sayım ihalesini verdiği 'heykelmatik' iş başında!

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'heykel sayma' ihalesinde sıra işi yapmaya, yani heykelleri saymaya geldi. Yeni Asır, ihaleyi 171 bin 558 liralık teklifle kazanan girişimci Ozan Can Durdu'nun Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde heykelleri sayarkenki fotoğrafına ulaştı. Durdu, futbol, basketbol gibi Karşıyaka Spor Kulubü'nde yer alan 6 farklı branşı sembolize eden figürlerin bulunduğu Karşıyaka Belediyesi 100. Yıl KSK Anıtı önünde heykel sayımı yaparken görüntülendi.
HİZMETTE ÇIĞIR AÇAN İCRAAT
CHP'nin heykel belediyeciliğinde yeni bir çığır açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" ismiyle çıktığı heykel sayma ihalesi geçtiğimiz 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı. İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi. 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye, en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi. İhale, en düşük teklifi veren 27 yaşındaki Ozan Can Durdu isimli genç girişimcide kaldı.
OZAN CAN DURDU HEYKELLERİ NASIL SAYIYOR?
İzmir metropol alandaki 11 ilçede kamusal alanlardaki heykel, anıt ve rölyefleri tek tek tespit ediyor. Bunun için önce bu alandaki mevcut çalışmaları derliyor. Ardından saha çalışması yapacak ve heykelleri sayıyor. Tespit edilen her bir heykel, anıt ve rölyef için eserin adı, sanatçısı veya sanatçıları, yapım veya dikiliş tarihi, malzemesi, açık adresi ve arsa öykülemesinden oluşan formları dolduruyor. Tespit edilen eserleri haritada işaretliyor. Her eserin dört yandan en az ikişer adet fotoğrafını çekiyor. Tabelası olmayan eserleri belirliyor.