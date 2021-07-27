CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel sayım ihalesini verdiği 'heykelmatik' iş başında!

SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Bir yıl önce Ankara'dan gelip İzmir'e yerleşen ve İkarus Medya şirketi ile prodüksiyon işleri yapan Durdu, ihaleyi kazanmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye ile heykel sayım işi için sözleşme imzaladı. Sözleşmenin ardından konuşan Durdu, kimseyle özel bağlantısı olmadığını ve kendi çapında iş yapmaya çalışan bir girişimci olduğunu anlatmıştı. Durdu, "Siyasi anlamda hiçbir parti ve kişiyle bağlantım yok. 10 senedir iş hayatındayım. Bir yıl önce Ankara'dan İzmir'e geldim. Geçmişte birçok kuruluşa iş yaptım. Birçok kuruma proje hazırlayıp sunuyorum. Kabul ederlerse çalışıyorum. Geri dönüş çok az oluyor. Bu yüzden ihaleleri de takip ediyorum ve yapabileceğimi düşündüğüm işlerle ilgili ihalelere giriyorum. Bu ihaleyi de Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gördüm ve katılmaya karar verdim" demişti. 1.5 milyon lirayı aşan tekliflerin olduğu ihalede 171 bin liralık teklif sunduğunu anlatan Ozan Can Durdu, şunları söylemişti: "Bu muhammen bedelin altında bir teklif. Bu işi bu maliyetle yapabileceğimi hesaplayarak teklif verdim. İşin başında bizzat ben duracağım. İşimi yıl sonuna kadar tamamlayıp teslim edeceğim. Bunun yanında gerek İzmir gerekse de İstanbul, Ankara gibi başka kentlerdeki ihaleleri de takip ediyorum."