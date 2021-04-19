İstanbul'da 1994'ten 2019 yılı seçimlerine kadar AK Parti kadroları ve aynı gelenekten gelen isimler görev yapmakla birlikte İzmİr ise adeta CHP'nin kalesi konumunda. Eşsiz konumuyla Ege'nin incisi olan İzmir için söylenebilecek pek fazla icraat ise maalesef yok. Kendilerini günlük çözümler ve çekirdek seçmeni canlı tutmak için yapılacak faaliyetlere adıyan CHP'li yönetimler kenti adeta bir heykel tarlasına çevirdi. Aşırı yağmurda sel manzaraları ise kimsenin umurunda değil.