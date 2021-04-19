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    • Siyaset
    • 19.04.2021 15:54
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    • 19.04.2021 16:55
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    'li kentteki heykelleri saymak için ihale açtı

    belediyeciliği denilince akla ilk gelen hizmet heykel. Göreve geldikleri yerleşim yerlerini adeta heykel tarlasına çeviren CHP'li belediyelerin kalesi konumunda olan Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir hamle geldi. kentteki anıt, heykel ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.

    CHP İzmir'deki heykelleri saydıracak

    Türkiye'de belediyecilik son 20 yılda ikiye ayrıldı. AK Parti tipi hizmet belediyeciliği ve CHP tipi heykel belediyeciliği. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiilmesiyle başlayan süreçte AK Parti yönetimindeki belediyeler halka hizmet hakka hizmet parolasıyla vatandaşlara hizmet götürürken bunun en simge olanları ise İstanbul'un çöplerden kurtulması, Haliç'in temizlenmesi İstanbul'un metro ağlarıyla örülmesi sayılabilir.

    İstanbul'da 1994'ten 2019 yılı seçimlerine kadar AK Parti kadroları ve aynı gelenekten gelen isimler görev yapmakla birlikte İzmİr ise adeta CHP'nin kalesi konumunda. Eşsiz konumuyla Ege'nin incisi olan İzmir için söylenebilecek pek fazla icraat ise maalesef yok. Kendilerini günlük çözümler ve çekirdek seçmeni canlı tutmak için yapılacak faaliyetlere adıyan CHP'li yönetimler kenti adeta bir heykel tarlasına çevirdi. Aşırı yağmurda sel manzaraları ise kimsenin umurunda değil.

    SON HİZMET: HEYKEL SAYIMI
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kent için yeni adım attı ve yeni bir ihale ilanına çıktı. Buna göre Tunç Soyer yönetiminin istediği kentteki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı.

        BİR BİR SAYILACAK
        İhale şartlarında aranan bir diğer özellik ise heykellerin tek tek sayılıp fotoğraflanması. İhaleyi alan firma İzmir'de saha çalışması yaparak ilgili kurumlara heykel, anıt ve rölyefler konusunda bilgi verecek.

        AMAÇ: HEYKEL SAYISINI BELİRLEMEK
        Bu projeyle hedeflenen ise kenntte kaç adet heykelin olduğunu belirlemek. Hem belli mi olur belki ilerleyen günlerde CHP İzmir'e şu kadar heykel yaptık diye kampanya yapar.
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