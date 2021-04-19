Türkiye'de belediyecilik son 20 yılda ikiye ayrıldı. AK Parti tipi hizmet belediyeciliği ve CHP tipi heykel belediyeciliği. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiilmesiyle başlayan süreçte AK Parti yönetimindeki belediyeler halka hizmet hakka hizmet parolasıyla vatandaşlara hizmet götürürken bunun en simge olanları ise İstanbul'un çöplerden kurtulması, Haliç'in temizlenmesi İstanbul'un metro ağlarıyla örülmesi sayılabilir.
İstanbul'da 1994'ten 2019 yılı seçimlerine kadar AK Parti kadroları ve aynı gelenekten gelen isimler görev yapmakla birlikte İzmİr ise adeta CHP'nin kalesi konumunda. Eşsiz konumuyla Ege'nin incisi olan İzmir için söylenebilecek pek fazla icraat ise maalesef yok. Kendilerini günlük çözümler ve çekirdek seçmeni canlı tutmak için yapılacak faaliyetlere adıyan CHP'li yönetimler kenti adeta bir heykel tarlasına çevirdi. Aşırı yağmurda sel manzaraları ise kimsenin umurunda değil.
SON HİZMET: HEYKEL SAYIMI
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kent için yeni adım attı ve yeni bir ihale ilanına çıktı. Buna göre Tunç Soyer yönetiminin istediği kentteki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı.