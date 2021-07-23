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    • 23.07.2021 15:12
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    23 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama! MPİ sıralı tam listesi! Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

    23 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama işlemi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Talihlilerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek erdi ve kazanan numaralar açıklanacak. Bu bağlamda öğlen saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Şimdi binlerce talihli MPİ sıralı tam listesine göre kazanan numaraları merak ediyor. Peki, 23 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango bilet sorgulama nereden yapılır? İşte MPİ sıralı tam listesi

    23 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    23 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları, ikramiyenin sahibi olmak için loto oynayan talihliler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango'da çekilişler 9, 19 ve 29'unda saat 15.30'da noterin katılımıyla yapılıyor. Bu nedenle bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için bilet alanlar öğlen saatlerinde ikramiye kazanan şanslı sayıları merak ediyor. Bilindiği üzere şans oyununda kazanan numaralar millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak duyuruluyor. Peki, MPİ sıralı tam listesi açıklandı mı? İşte Milli Piyango bilet sorgulama

    23 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Milli Piyango çekilişleri 23 Temmuz Özel Çekilişi saat 15:30'da başlayacak. Bu çekilişler yaklaşık 3 saat sürecek.

    23 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte Milli Piyango hakkında merak edilen bilgiler;

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.

    NASIL KAZANIRIM?

    Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

    Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
    Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

        Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        KURALLAR

        Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

        Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
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