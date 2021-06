ASKİ'nin ihmali vatandaş ve esnafı mağdur etti! Selin nedeni Mansur Yavaş'ın iş bilmez bürokratları

YILDIRIM: "DAHA ÖNCEKİ ASFALT GAYET GÜZELDİ MEMNUNDUK. ANCAK ŞUAN HER YER KAZILMIŞ DURUMDA"

Şahin Yıldırım (Dereboyu caddesi sakini): "4 aydır burada alt yapı çalışması yapılıyor. Daha önceki asfalt gayet güzeldi memnunduk. Ancak şuan her yer kazılmış durumda. Adeta köstebek yuvası gibi.. Mansur Başkanı sosyal medyadan takip ediyorum. Yaşanan bu sel felaketi ile ilgili her hangi bir açıklaması olmadı. Önemli şahısların doğun günü olsun, cenazeler olsun tweet atarken, buradaki yaşananlarla ilgili bir tane açıklama yapmadı. Ancak burası büyükşehrin sorumluluğunda olmasına rağmen Mamak Belediyesi'nin daha ağırlıklı faaliyet gösterdiğine tanık oldum. Bütün araçları buradaydı diyebilirim. Murat Köse de sel sonrası inceleme yaparak bütün esnaflarla konuştu ve sorunlarını dinledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapımı konusunda yetişemediğini ve plansız projesiz işler yaptığını düşünüyorum."



DEVRAN: "BİR KAMYON MALIM ÇÖP OLDU"

Levent Devran (Manav Sahibi): "Dükkanımı dört ay önce açtım. Bırakın seli burada aylardır süren alt yapı çalışmasından dolayı ürünlerim toz toprak içinde kalıyor. Haliyle vatandaşta alışveriş yapmıyor. Abartmıyorum yüz kere büyükşehir belediyesini aradım bu yola asfalt atın diye. Asfalt atmak zorlarına gidiyor. Bir iş yaparken esnafın halini düşünmüyorlar. Ama seçim zamanı gelince esnafa yalvarıyorlar 'bize oy ver' diye. 'Biz sana yardımcı oluruz' diye vaatler veriyorlar. Hani neredeler? Benim şuan selden dolayı 17 bin lira zararım var. Büyükşehirden kimse gelip 'Kardeşim ne kadar zararın var?' diye sormadı. Bir kamyon malım çöp oldu. Esnafın halini bu durumda büyükşehir düşünmüyorsa, seçim zamanı da gelip oy istemesin. Selden sonra ben burada sadece Mamak Belediyesi ekiplerini gördüm. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de bütün esnafı tek tek gezip sorunlarını dinledi. Ancak büyükşehirden bir Allah'ın kulunu görmedik. Benim çocuklarımın rızkı çöpe gitti. Büyükşehir gelip burada esnafın derdini dinleyip yardımcı olacağına kaldı ki kendi sorumluluk alanı, biz burada Mamak Belediyesi'ni gördük. Bütün dükkanları her yeri tek tek gezerek incelediler, yardımcı oldular. Murat Köse'den Allah razı olsun. Esnafı bir tek o düşündü."