ASKİ'nin ihmali vatandaş ve esnafı mağdur etti! Selin nedeni Mansur Yavaş'ın iş bilmez bürokratları

Ankara'da önceki gün öğleden sonra başlayan sağanak özellikle Mamak ilçesinde maddi zarara neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Mamak Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atmamasının vatandaşların mağdur olmasına neden olduğu öğrenildi.
Sağanak yağmurla Dereboyu Caddesi'nin zeminde göçükler oluştu. Arabalar ağır hasara uğradı. Boğaziçi Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Türközü Mahallesi'nde vatandaşlar maddi ve manevi zarara uğradı. Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde oturan vatandaşlar ve esnaf, yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlattı. Vatandaşlar ve esnaf; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ görevlilerini eleştirdi.
ÖZCAN: SEMPATİK İÇERİKLER HAZIRLAMAKLA OLMUYOR BU İŞLER
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Twitter hashtag tabelasına göre sempatik içerikler hazırlamakla olmuyor bu işler maalesef. Hayat gerçek, Ankara gerçek, bu Millet gerçek"
BAŞTUĞ: "YAVAŞ'I BOŞ POLİTİK SÖYLEMLER YERİNE ANKARA'MIZA HİZMET ETMEYE DAVET EDİYORUM"
Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ: "ASKİ'nin Mamak Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atılmadığı için yağmurla birlikte zeminde oluşan göçükler arabalara ağır hasar vermiştir. Mansur Yavaş'ı boş politik söylemler yerine Ankara'mıza hizmet etmeye davet ediyorum."