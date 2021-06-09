Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2021 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 16:02
    ABONE OL

    Ankara sağanak a teslim! Araçlar de sürüklendi ()

    haberine göre Ankara'da sağanak etkisini gösterdi. Sağanak yağış Mamak ilçesinde e neden olurken, araçların selde sürüklendiği görüldü. Peki yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere hangi illerde yağış görülecek? İşte Ankara'daki selden son dakika görüntüleri ve yurt genelinde .

    Başkent sağanak yağmura teslim

    Başkent'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir süredir Ankara'da etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde kendini sağanak yağmur olarak gösterdi.



    Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.



    YURTTA HAVA DURUMU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bingöl çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

        Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
        İstanbul: Parçalı bulutlu 26
        İzmir: Parçalı bulutlu 30


        Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
        Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
        Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


        Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
        Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
        Haberler Güncel Ankara sağanak yağmura teslim! Araçlar selde sürüklendi (Hava durumu)