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    • 31.05.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! 31 Mayıs hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 22°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    MUĞLA °C, 26°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

    ADANA °C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KONYA °C, 28°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, yerel olamak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı

        TOKAT °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı

        TRABZON °C, 22°C
        Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanakı yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        IĞDIR °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 27°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saaterinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! 31 Mayıs hava durumu raporu