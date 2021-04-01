Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda artan vaka sayıları değerlendirildi ve kısıtlamalar farklılaştırıldı. Milyonlarca vatandaş Haftasonu yasakları ne zaman başlıyor? 3-4 Nisan Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine güncel genelgeyi gönderdi. Peki hafta içi ve hafta sonu yasakları nasıl düzenlendi? Kısıtlamalar ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar…
3-4 NİSAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ayrıntı yer aldı; "Valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak"Son açıklanan koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller sayısı 58 olmasından dolayı 58 ilde cuma günü 21.00'de başlayan hafta sonu çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI!
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.
Buna göre:
1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)