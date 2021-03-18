Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il 19 Mart namaz saatleri…

İslam dünyasında Cuma gününün önemi ve anlamı çok büyüktür. Bu gün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Müslüman alemi bugün camilere giderek Cuma namazı ibadetini cemaat ile birlikte kılacak. Dolayısıyla sabah erkenden 19 Mart Cuma namazı saatleri her illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte tüm bilgiler…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 MART 2021
Cuma namazı vakti ibadet görevini yerine getirmek üzere camilere gidecek müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki ezan saatlerini paylaştı. Diyanet ile Cuma namazı saatleri ile ilgili detaylar ise şöyle;
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.
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İSTANBUL: 13:17
ANKARA: 13:01
İZMİR: 13:24
BURSA: 13:17