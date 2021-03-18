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    ? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından merakla araştırılır oldu. Bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar bugün kendi seccadesini alarak camilere gidecek, ibadetlerini yerine getirecek. Cuma namazını uzun süredir kılmayan ya da ilk kez kılacak olanlar , , hangi dualar okunur? Sorgulamasını sıklıkla yapmaya başladı. de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il 19 Mart namaz saatleri…

    İslam dünyasında Cuma gününün önemi ve anlamı çok büyüktür. Bu gün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Müslüman alemi bugün camilere giderek Cuma namazı ibadetini cemaat ile birlikte kılacak. Dolayısıyla sabah erkenden 19 Mart Cuma namazı saatleri her illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte tüm bilgiler…

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 19 MART 2021

    Cuma namazı vakti ibadet görevini yerine getirmek üzere camilere gidecek müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki ezan saatlerini paylaştı. Diyanet ile Cuma namazı saatleri ile ilgili detaylar ise şöyle;

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

    İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL: 13:17

    ANKARA: 13:01

    İZMİR: 13:24

    BURSA: 13:17

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

        Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

        Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

        Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

        İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

        Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

        "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

        İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

        Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

        Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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        Haberler Güncel Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il 19 Mart namaz saatleri…