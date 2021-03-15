UYAP çöktü mü? UYAP neden açılmıyor? UYAP ne zaman açılacak?

UYAP neden açılmıyor? UYAP ne zaman açılacak? UYAP sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte sorun yaşıyor. Bu nedenle UYAP çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. UYAP sistemi ile Adalet Bakanlığı birimleri arasında iş süreçleri hızlanıyor ve vatandaşlar da dava dosyalarını görüntüleyebiliyor.
UYAP NEDEN AÇILMIYOR?
Sistemdeki sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
UYAP AÇILMIYORSA YAPILABİLECEKLER
1- Bilgisayarınızda açık bulunan tüm programları kapattıktan sonra Başlat menüsüne gelin ve Denetim Masasını açın.
2- Denetim masası içerisinde bulunan Java uygulamasını açın. (Java uygulamasının görünür olmaması halinde sağ üst köşede bulunan görüntüleme ölçütünü Büyük Simgeler olarak değiştirin.)
3- Açılan Java Kontrol Panelinde Settings butonuna tıklayın.
4- Açılan ekranda Delete Files Butonuna tıklayın.
5- Açılan küçük pencerede iki sekme de işaretli olacak şekilde Ok butonuna tıklayın. (Sistem işlemi tamamladığında otomatik olarak küçük pencere kapanacaktır.) Ardından 3 ve 4. adımlardaki pencerelerde bulunan Ok butonlarına basarak işlemi tamamlayın ve açık olan pencereleri kapatın.
6- Bilgisayarınızın masaüstünde bulunan Bilgisayarım klasörünü açın.
7- C: Klasörünü açın.
8- Klasör içerisinde bulunan UyapData, UyapDataTest ve varsa UyapDataW8 klasörlerini silin, sadece Uyap yazan klasörü kesinlikle silmeyin. Aynı klasörde bulunan Kullanıcılar klasörünü açın.
9- Kullanıcılar klasörü içinde bulunan Kendi sicil numaranıza ait klasörü açın.
10- Kullanıcı klasörü içerisinde bulunan UyapData klasörünü silin ve AppData klasörünü açın.
11- AppData gizli bir klasör olduğundan görüntülenemediği taktirde; Düzenle açılır menüsü altından Klasör ve arama seçeneklerine tıklayın.
12- Klasör ve arama seçeneklerini açtıktan sonra görünüm sekmesi altında bulunan gizli dosya ve klasörleri göster seçeneğini işaretleyerek tamam butonuna basın.