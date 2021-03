UYAP çöktü mü? UYAP neden açılmıyor? UYAP ne zaman açılacak?

13- AppData ve ardından LocalLow klasörünü açın.

14- Klasör içerisinde bulunan Sun Klasörünü silin

15- UYAP a giriş yapabilirsiniz.

16- Tüm bu işlemlere rağmen Uyap açılmıyor ise Uyap açılmış herhangi bir bilgisayarın C: Klasöründe bulunan UyapData klasörünü kopyalayıp kendi bilgisayarınızdaki C: Klasörüne ve C: klasörü içinde bulunan kullanıcı klasörüne yapıştırdığınız taktirde sorun kesin olarak çözülecektir.