UYAP çöktü mü? UYAP neden açılmıyor? UYAP ne zaman açılacak?

UYAP neden açılmıyor? UYAP ne zaman açılacak? UYAP sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte sorun yaşıyor. Bu nedenle UYAP çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. UYAP sistemi ile Adalet Bakanlığı birimleri arasında iş süreçleri hızlanıyor ve vatandaşlar da dava dosyalarını görüntüleyebiliyor.