Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti!

Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? ÖNDER kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti. Bu gelişmenin ardından Mehmet Yahya Kutluoğlu hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor.
MEHMET YAHYA KUTLUOĞLU KİMDİR?
1930 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde doğdu.Hafızlığını ve Arapçayı babasından okuduktan sonra İlkokulu köyünde bitirdi.
1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
5 yıl İmam Hatiplik,2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde Personel Şubesi Müdür Yardımcılığı yaptı. 1979 yılında da Fatih Müftülüğü'ne vekaleten tayin edildi.
6 yıl yurtdışında göre yaptıktan sonra 1985 yılında İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atandı.