Başkan Erdoğan: Otel-lokanta-kafe kararı pazartesi açıklanacak

Erdoğan, kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin talepleri değerlendirdi: Bilim Kurulu'nun çalışması pazartesi kabineye gelecek. Müzakere edeceğiz. Lokanta, kafeterya ve otellerle ilgili kararı alacak ve açıklayacağız.Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın 67. yaş gününü İnstagram hesabından bu fotoğrafla kutladı.



TURİZMDE REZERVASYON PATLAMASI VAR

Başkan Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışlarını yaptı.





Erdoğan, törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.







"Normalleşme ile birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bu yıl sonunda açmayı planladığımız AKM'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın ortasında hizmete sunacağız. Nisan ayından itibaren ise 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeline sahip Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz.

Erdoğan, törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.Atlas Sineması'nın açılışında dünyaca ünlü aktör Jason Statham da yer aldı.