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    Başkan Erdoğan: Otel-lokanta-kafe kararı pazartesi açıklanacak

    Başkan Erdoğan, kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin talepleri değerlendirdi: Bilim Kurulu’nun çalışması pazartesi kabineye gelecek. Müzakere edeceğiz. Lokanta, kafeterya ve otellerle ilgili kararı alacak ve açıklayacağız.

    Erdoğan, kısıtlamaların esnetilmesine ilişkin talepleri değerlendirdi: Bilim Kurulu'nun çalışması pazartesi kabineye gelecek. Müzakere edeceğiz. Lokanta, kafeterya ve otellerle ilgili kararı alacak ve açıklayacağız.



    Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın 67. yaş gününü İnstagram hesabından bu fotoğrafla kutladı.


    TURİZMDE REZERVASYON PATLAMASI VAR
    Başkan     Erdoğan, ile 'nin açılışlarını yaptı.


    Erdoğan, törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.



    "Normalleşme ile birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bu yıl sonunda açmayı planladığımız 'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın ortasında hizmete sunacağız. Nisan ayından itibaren ise 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeline sahip 'un faaliyete geçmesini bekliyoruz.



    TARİHİ ATLAS SİNEMASI'NA MUHTEŞEM AÇILIŞ
    Erdoğan, törene eşi ile birlikte katıldı.
    Atlas Sineması'nın açılışında dünyaca ünlü aktör da yer aldı.


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