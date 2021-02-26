Başkan Erdoğan 'Tarihi Atlas Sineması'nın açılışını yaptı! Jason Stahham ve Guy Ritchie sürprizi...

Artık bu sinemada gala ve promiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi, modern altyapısı ile Atlas sinemamız aynı zamanda yaşayan müze olacak.

Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu projemizin önemli duraklarından biri olan Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.