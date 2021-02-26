Başkan Erdoğan 'Tarihi Atlas Sineması'nın açılışını yaptı! Jason Stahham ve Guy Ritchie sürprizi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve Guy Ritchie de programa katıldı. Başkan Erdoğan, Ediz Hun ve Serdar Gökhan ile de sohbet etti. İşte programdan dikkat çeken kareler...
26.02.2021 20:48
- Son Güncelleme: 26.02.2021 21:01
Artık bu sinemada gala ve promiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi, modern altyapısı ile Atlas sinemamız aynı zamanda yaşayan müze olacak.
Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu projemizin önemli duraklarından biri olan Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.