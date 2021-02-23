MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, dertleşmek arzusundayım.
Hararet düzeyi yüksek gündem konuları içinde olması gerektiği kadar temas edilmeyen mühim meselelerimiz olduğu gerçektir. Bu kapsamda siyaset kurumunun özeleştiri yapması ahlaki sorumluluğudur.
Geleceği planlamayı ihmal edenler, başkalarının planlarında yalnızca bir nesne olurlar. Dünün mahsulü nasıl bugünse, geleceğin de kapısı, bugün telakkisidir. Gelecek demek var olmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ile geleceği arasında bağ kurumayan toplumların sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Ne geçmişi unutma lüksümüz, ne geleceğimizi ihmal etme hakkımız vardır.
BOĞAZİÇİ OLAYLARI
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren muzır oyunlar, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları deşifre etmiştir. Gençlik gelecek ümidi, geleceğin kendisidir. Biz kuşakları X, Y, Z diye ayırmıyor, kategorize etmiyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti görüyoruz. Gençliği bir değerlendiriyor, adına Türk gençliği diyoruz.
HER GENÇ KARDEŞİME ELİMİ UZATIYOR, ALAYINI KUCAKLIYORUM
Düşüncesi siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüzdür. Biz, Türk gençliğinin ruh kökünü, asaletle yoğurulan hamurunu kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, fark gözetmeksizin her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını kucaklıyorum.
Onlar bizim her şeyimizdir. Gençlik hür istikbalimizin mimarı, mirasçısı, mihrabıdır. Haykırışın kendisidir Türk gençliği. Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız. Diri umutlarımızı Türk gençliğiyle örtüştürdük. Onlar sayesinde milli hedeflerimizin daha yükseğe çıkarılması için cari imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin heyecanı ile dolduk.
"TÜRK GENÇLİĞİNİN AKLINI BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR..."
Gençlerimiz üzerinde hesap yapan çakal sürülerini görüyoruz. 15-24 yaş grubunda 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha fazladır. Bu tablo potansiyel, mukayeseli ve stratejik gücümüzün delilidir.
Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu gençlerden çekinmesindendir. Hayatın olağan ilerleyişinde her birimizin karşısına zorluklar çıkabilir, sıkıntılar doğabilir. Teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir. Gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere izin vermeyeceğiz.
SOKAKTA MOLOTOF ATACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR
Biz gençlerimizin gözbebeklerinde derin teessür uçurumları görmek istemiyoruz. Onun bunun şiddet aparatları olmalarına tahammül edemiyoruz. Herhangi bir kaygıya kapılmalarını aklımızın ucuna getirmiyoruz. Şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, üniversitedeki eylemlerde kaybedecek, ne sokakta molotof atacak tek bir evladımız yoktur. Devşirdiklerinin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgah kuranlar bunun bedelini ağır bir şekilde ödemelidir.
Sis bulutu dağılıp, pişmanlık yerini aldığında aklı kiralanan, aldatılan, hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacaktır. Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine karşı sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılıdır.
İnsani niyet ve hevesler karanlık ideolojilerin hedeflerine verilmemelidir. Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış vahim ve hayatı boyunca tesirini koruyacak mahiyetlere davetiye çıkarabilecektir. Kötü alışkanlık yaygın kötülüktür. Türk gençliği milli ve manevi değerlerle tesis edilirse, hiçbir kötülük semtine dahi uğramayacaktır. Örnek genç, dostluk ve kardeşliği özümsemiş örnek insandır.