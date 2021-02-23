İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 46 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

HER RÜTBEDEN ŞÜPHELİ

Hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olduğu belirtildi.

103'Ü MUVAZZAF ASKER

Hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilip gereğinin kararlılıkla yapılacağı vurgulandı.

ORTAK VERİ PAYLAŞIMI

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi. Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.

3 AYDA 652 ASKERE İŞLEM YAPILDI

Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Sabah'ın haberine göre, bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ile 19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

623 ÖRGÜT MENSUBU İHRAÇ EDİLDİ

İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 623 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.