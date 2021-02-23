Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 17/25 Aralık yargı ve polis darbesini İstanbul'da bir toplantıda kararlaştırdılar, 15 Temmuz gecesi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef aldılar. FETÖ'nün Fidan hakkındaki karanlık planlarının detayları...
TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN ONAYI ALINDI
TRT Haber'in verdiği bilgilere göre, FETÖ'nün karanlık planlarının perde arkasını örgütün gizli istihbarat sorumlularından Y.U. sorgusunda itiraflarda bulundu.
"Ayda bir olarak gizli yapıların sorumluları bir araya gelir ve Türkiye gündemiyle alakalı toplantı yapılırdı. 17/25 kumpasının da yine böyle bir toplantı neticesinde planlanıp Fetullah Gülen'in onayı alındıktan sonra yargı ve emniyet gizli yapılarının kontrolünde yapıldı."
FETÖ'NÜN MİT SORUMLUSU: SIRA HAKAN FİDAN'A DA GELECEK