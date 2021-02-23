Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.02.2021 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 19:54
    ABONE OL

    FETÖ'nün üst düzey istihbaratçısı, Başkanı 'ı öldürme planlarını itiraf etti

    Uluslararası istihbarat servislerinin yönettiği FETÖ'nün, Başkanı 'ı öldürme planı itiraf edildi. Örgütün gizli istihbarat sorumlusu Y.U., Hakan Fidan'ı etkisiz hale getirmek için yaptıkları planları bir bir anlattı. Korkuya kapılan Y.U., ifadelerinden vazgeçmek istese de ifadelerinin avukat huzurunda alınması nedeniyle isteği geri çevrildi. FETÖ'cü istihbaratçıların, devletin en hassas kurumu MİT'i kontrol altına almak için Hakan Fidan'a kurdukları kirli planları haberimizde...

    Hakan Fidan'ı öldürme planları itiraf edildi

    Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 17/25 Aralık yargı ve polis darbesini İstanbul'da bir toplantıda kararlaştırdılar, 15 Temmuz gecesi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef aldılar. FETÖ'nün Fidan hakkındaki karanlık planlarının detayları...

    TERÖRİSTBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN ONAYI ALINDI

    TRT Haber'in verdiği bilgilere göre, FETÖ'nün karanlık planlarının perde arkasını örgütün gizli istihbarat sorumlularından Y.U. sorgusunda itiraflarda bulundu.

    "Ayda bir olarak gizli yapıların sorumluları bir araya gelir ve Türkiye gündemiyle alakalı toplantı yapılırdı. 17/25 kumpasının da yine böyle bir toplantı neticesinde planlanıp Fetullah Gülen'in onayı alındıktan sonra yargı ve emniyet gizli yapılarının kontrolünde yapıldı."

    FETÖ'NÜN MİT SORUMLUSU: SIRA HAKAN FİDAN'A DA GELECEK

        FETÖ, 17/25 Aralık kumpası ile güçleneceğine inanıyordu. Planlarını o yönde yaptı. 7 Şubat MİT kumpasının kurulmaya çalışıldığı süreçte de MİT Başkanı Hakan Fidan yine hedefteydi.

        FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Y.U. şöyle konuştu:

        "17 Aralık'tan birkaç gün sonra ofise gittim. Burada "Tahir" kod isimli örgütün MİT sorumlusu bulunuyordu. Yaşananları sorduğumda 'sıra Hakan Fidan'a da gelecek' dedi."

        HAKAN FİDAN'I 15 TEMMUZ'DA DA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

        İfadeye göre FETÖ'nün gizli toplantılarında MİT Başkanı'nın yerine geçmesini istedikleri isimler bile konuşuldu. Terör örgütü amacına ulaşamayınca Fidan'ı 15 Temmuz'da da hedefe koydu.

        Örgütün gizli sorumlusu Y.U., "2017 yılında örgütün korumalardan sorumlu gizli yapılanma sorumlusu Ö.K. ile birlikte örgüt evinde kaldım. Bana 15 Temmuz gecesi "Tahir" kod isimli şahsın kendisini arayarak 'Hakan Fidan'ı alabilecek MİT'te çalışan bizden koruma var mı?' diye sorduğunu anlattı" dedi.

        İFADELERİNDEN VAZGEÇMEK İSTEYEN İTİRAFÇI KAÇ YIL ALDI?

        FETÖ'nün gizli yöneticilerinden Y.U. bu ifadeleri verdikten sonra vazgeçmek istedi. Ancak o itiraflar, avukatı huzurunda alındığı için talebi yerinde görülmedi. Y.U. yargılandığı davada "casusluk ve FETÖ yöneticiliği" suçlarından 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel FETÖ'nün üst düzey istihbaratçısı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı öldürme planlarını itiraf etti