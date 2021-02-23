FETÖ, 17/25 Aralık kumpası ile güçleneceğine inanıyordu. Planlarını o yönde yaptı. 7 Şubat MİT kumpasının kurulmaya çalışıldığı süreçte de MİT Başkanı Hakan Fidan yine hedefteydi.

FETÖ'nün gizli istihbarat sorumlusu Y.U. şöyle konuştu:

"17 Aralık'tan birkaç gün sonra ofise gittim. Burada "Tahir" kod isimli örgütün MİT sorumlusu bulunuyordu. Yaşananları sorduğumda 'sıra Hakan Fidan'a da gelecek' dedi."

HAKAN FİDAN'I 15 TEMMUZ'DA DA ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

İfadeye göre FETÖ'nün gizli toplantılarında MİT Başkanı'nın yerine geçmesini istedikleri isimler bile konuşuldu. Terör örgütü amacına ulaşamayınca Fidan'ı 15 Temmuz'da da hedefe koydu.