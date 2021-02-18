Regaib Kandili namazı hakkında bilgiler, ibadet vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Regaip Kandili vatandaşlar tarafından bugün ibadetlerle idrak ediliyor. Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Peki, Regaib Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil namazı saat kaçta, ne zaman kılınır? İşte detaylar...

KANDİL NAMAZI

Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.

NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:

"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."

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