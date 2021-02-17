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    • 17.02.2021 10:32
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    'un koronavirüs aşısını neden almıyor? merak edilen soruyu yanıtladı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 110 milyonu aşkın kişiye bulaşırken ’de son 24 saatte 7 bin 906 kişide virüs tespit edildi. Hükümet, koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ülkelerini bile geride bırakacak şekilde aşılama çalışmalarına başladı. , dünya genelinde üretilen aşılardan ve aşısını kullanmaya karar verdi. Peki Türkiye neden ’un aşısını almadı? merak edilen soruyu cevapladı. İşte detaylar…

    Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde üretilen aşılardan Çin aşısı ve BioNTech aşısını kullanmaya karar verdi. Şu ana kadar 4 milyonu aşkın vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Peki Türkiye neden Oxford'un aşısını almadı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruyu cevapladı. İşte detaylar…

    Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu.

    Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

    Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        SAĞLIK BAKANI KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

        Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu aktaran Koca, "Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

        Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildiren Koca, "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Bakan Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir." bilgisini paylaştı.

        Bilim Kurulunun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamanın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu." açıklamasında bulundu.

        İL BAZLI KOVİD-19 VAKASI VERİLERİ, BÖLGESEL TEDBİR KARARLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yeni vaka sayılarının eğilimi, yoğun bakımların doluluk kapasitesi, hastaneye yapılan yatışların ve yapılan testlerde saptanan pozitif vakaların eğilimleriyle birlikte salgının seyrini gösteren en önemli ölçülerden biridir." dedi.

        Kayıpmaz, "Bu ölçülerde artış, azalma veya düzleşme eğilimleri, kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacaktır. İller bazında azalma olması durumunda belirli faaliyetlerin aşama aşama başlaması söz konusu olabilecektir." ifadesini kullandı.

        Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay da yaptığı yazılı açıklamada, "Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir." uyarısında bulundu.

            Yargıtay, maske takmayanlara "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" uyarınca ceza verilmesine hükmetti

            Yargıtay 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, salgınla mücadele kapsamındaki idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

            TÜRKİYE HANGİ AŞI ŞİRKETLERİYLE İRTİBATTA?
            Sağlık Bakanlığı, Çin menşeili Sinovac aşısı için ilk etapta 50 milyon doz için anlaşmaya vardı. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı için de görüşmeler sürüyor. Şirket ilk etapta 1 milyondan fazla aşı veremeyeceğini, 2021 yılı için 25 milyon doz aşı verebileceğini söyledi. Ancak Türkiye nisan ayına kadar, yani yerli aşılar devreye girene kadar yurt dışından aşı temin etmek istiyor.

            TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
            Türkiye genelinde aşılananların sayısı 4 milyonu geçti.

            İstanbul'da 755 binin, Ankara'da 420 binin, İzmir'de 312 binin üzerinde kişi aşılandı.



                Virüs aşısının ikinci doz uygulaması da sürüyor. Bu kapsamda, 650 binin üzerinde kişi aşının ikinci dozunu da oldu.

                Böylelikle, toplam uygulanan aşı dozu sayısı 4 milyon 651 bini geçti. Türkiye'ye toplam 15 milyon doz Çin aşısı gelmişti.

                OXFORD AŞISINI NEDEN ALMIYORUZ?
                Oxford'un koronavirüs aşısını neden almadığımız büyük merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yanıtı şu şekilde: "Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik.

                Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş.

                    Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya'nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler.

                    Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz."
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