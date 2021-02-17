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    • 17.02.2021 09:36
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    Hafta sonu yasağı kalkacak mı? Tedbirler esnetilecek mi? Gözler 17 Şubat Kabine toplantısından çıkacak kararda

    Tedbirler esnetilecek mi, yoksa devam mı edecek? Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletilecek mi? Bu soruların yanıtı 'deki Kabine Toplantısı'nda netleşecek. , bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi le mücadele olacak. 'ın başkanlık edeceği toplantıda kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınması bekleniyor.

    Tedbirler esnetilecek mi? Gözler Kabine'de!

    Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele ana gündemi ile toplanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yaparak kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

    ESNAFIN GÖZÜ TOPLANTIDA
    Başkan Erdoğan, esnafa yönelik tedbirlerle ilgili daha önce "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

    Yarın esnafın gözü o takvimde olacak. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

    NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK MI?
    Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak. Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

        YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ
        Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

        AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA OLACAK
        Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.

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