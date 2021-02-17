Hafta sonu yasağı kalkacak mı? Tedbirler esnetilecek mi? Gözler 17 Şubat Kabine toplantısından çıkacak kararda

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.