Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' diyerek 1574 yılında yaptığı ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nde yapılan incelemede, geçmiş dönemlerdeki depremlerden hiçbir zarar görmediği belirlendi. Önümüzdeki olası büyük depremlere de dayanıklı olduğu tespit edildi.
Yıllarca deprem profesörleri, "fay öldürür" diye açıklamalar yaptı. Ancak sadece fayın değil, binanın da depreme artı ya da eksi katkısı olduğu kaçınılmazdı. Örneğin Artemis Tapınağı, üç kez bataklık üstüne inşa edildi.
Bataklık gibi düşük zemin mukavemeti olan yerlerde yapızemin periyodu farklılığı yüzünden, rezonans olmadığı için depremlere daha iyi dayandığı hesaplandı.