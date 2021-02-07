Kayalık zeminlerde periyod 0.1 saniyedir. Yumuşak zeminlerde ise bu değer saniyede 1-3 kadardır. Yapının sallanma periyodu, üzerinde oturduğu zeminin periyoduna yakınsa, o yapıda hasar çok daha fazla olur. Zemin "kötü" ise de ona göre statik tasarıma dikkat edilmesi gerekir. Ama kuşkusuz asıl belirleyici olan zemin değil, yapının kendisidir. Bu nokta asla unutulmamalıdır.