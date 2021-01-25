Kanlıca’daki Saffet Paşa Yalısı oturanı mutlu etmedi! İntihar ve iflas yalısı

Boğaziçi'nin en eskilerinden (1760) olan Saffet Paşa Yalısı, 1035 metre kare büyüklüğündeydi. Saffet Paşa (1814-1883) 3 kez Hariciye Nazırlığı, 3 kez Maarif Nazırlığı ve Sultan Abdülhamit döneminde 4 ay kadar Sadrazamlık da yapmış, devrin çok önemli bir şahsiyetidir. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1978 Osmanlı- Rus Savaşı, Osmanlının yenilgisiyle sonuçlandığı gibi, Rus Ordusu Ayestefanos'a (Yeşilköy) kadar gelmişti.
Osmanlı için çok ağır koşullar içeren anlaşmayı, 3 Mart 1878'de Saffet Paşa imzalamıştı. Diplomasi gereği düşmanlarını da bu yalıda ağırlamıştı. Saffet Paşa'nın ölümünden sonra yalıda Faiz Bey ve torunu Fuat Bey ile Faiz Bey'in abisi Refet Bey'in kızı Saniye Hanım ve eşi İsmail Cenani oturdular. 1966 Yapımı "Çalıkuşu" filmi mesela tamamen bu yalıda çekilmiştir.
Orijinal yalının son sahibi Cenani Ailesi'nin geçim sıkıntısı daha önce başlamıştı. Yalının selamlığı, 1921 yılında kardeş torunu oldukları Sedat Simavi'ye satıldı. Saniye Cenani, Sedat Simavi'nin teyzesiydi. Saffet Paşa'nın torunu olan Sedat Simavi 1939'da selamlığı yıkıp yerine yeni bir yalı yaptı. Burası da Simavi Yalısı olarak bilinir.