Kanlıca’daki Saffet Paşa Yalısı oturanı mutlu etmedi! İntihar ve iflas yalısı

Boğaziçi'nin en eskilerinden (1760) olan Saffet Paşa Yalısı, 1035 metre kare büyüklüğündeydi. Saffet Paşa (1814-1883) 3 kez Hariciye Nazırlığı, 3 kez Maarif Nazırlığı ve Sultan Abdülhamit döneminde 4 ay kadar Sadrazamlık da yapmış, devrin çok önemli bir şahsiyetidir. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1978 Osmanlı- Rus Savaşı, Osmanlının yenilgisiyle sonuçlandığı gibi, Rus Ordusu Ayestefanos'a (Yeşilköy) kadar gelmişti.