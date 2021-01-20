Dğnyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüsün en az beş yeni mutasyonu bilim insanlarını alarma geçirdi. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen B117 varyasyonu şu ana kadar en az 60 ülkede görüldü. Araştırmacılar, söz konusu mutasyonun yüzde 50-70 oranında daha hızlı yayıldığını açıkladı. Güney Afrika, Brezilya, ABD ve Almanya'da çıkan diğer mutasyonlar, B117 gibi hızla yayılmadı, ancak genetik bilimcilerin dikkatini çeken bir takım mutasyonlar gösteriyorlar.
Rockefeller Üniversitesi'nde moleküler immünolog olan Dr. Christian Gerber, "Dürüst olmak gerekirse, son zamanlarda fazla uyuyamıyoruz. Ancak, şimdiye kadar mutasyonların hiçbiri bilim insanlarının en çok korktuğu şeyi yapmadı ve daha ciddi hastalığa neden olacak kadar mutasyona uğramadı. Ancak, onları sürekli olarak incelemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte bilim insanlarının sürekli izlediği beş mutasyon...
İNGİLTERE: B117
Bilim insanları için listenin başında ilk olarak İngiltere'de görülen B177 mutasyonu geliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen hafta 60'tan fazla ülkeye sıçrayan varyantın pandeminin yayılmasını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı.
Daha önce İngiltere'de London College Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma B117'nin yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Ancak, CDC'deki Gelişmiş Moleküler İzleme Ofisi'ni yöneten Gregory Armstrong, CNN'e yaptığı açıklamada, "Mutant virüs, daha hızlı yayılıyor gibi görünse de, şiddetli bir hastalığa neden olmuyor. Şu anda yaptığımız gözlemlere göre, hastaneye yatış veya ölüm oranlarında belirleyici bir artış yaşanmıyor" dedi.
Diğer taraftan, B117 varyantında corona virüsün insan hücrelerinde tutunduğu başak proteini de dahil olmak üzere 17 genetik değişiklik meydana geldi. Bu durum ise, varyanttaki mutasyonların, akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki dış yüzeyinde bulunan ACE2 reseptörlerine daha kolay bir şekilde girmesi anlamına geliyor. Bu durum corona virüs partikülleri olan havanın solunması durumunda, bu parçacıkların sinüslerdeki veya akciğerlerdeki bazı hücreleri enfekte etme olasılığının daha yüksek olmasını beraberinde getiriyor.
HER YÜZ KİŞİDEN 16'SINI ENFEKTE EDİYOR
Armstrong, B117'nin daha kolay aktarıldığına dair kanıtların oldukça güçlü olduğunu belirterek, "Önceki virüs tiplerinin bulaştığı biriyle temas halindeki her 100 kişiden yaklaşık 11'i enfekte olur. Ancak, B117 mutasyonu taşıyan biriyle temas eden her 100 kişiden 16'sı enfkte oluyor. Ayrıca, B117 varyantı ile enfekte olan kişilerin daha yüksek viral yüke sahip olduğuna dair bulgular var. Bu nedenle varyantın insanlara daha kolay bulaşması mantıklıdır çünkü virüsler enfekte ettikleri hücreleri ele geçirip onları virüs fabrikalarına dönüştürür. Daha fazla enfekte hücre, daha fazla virüs demektir" açıklamasını yaptı.
DSÖ: İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON EN AZ 60 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamada İngiltere'de birkaç hafta önce ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun en az 60 ülkede tespit edildiğini belirtti.
DSÖ ayrıca, İngiltere'dekinden 'daha bulaşıcı' olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonunun ise 23 ülke ve bölgede daha kaydedildiğini açıkladı.
Kovid-19 nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün yeni ortaya çıkan mutasyonları da görülmeye devam ediyor. Öte yandan, çeşitli ülke ve şirketler tarafından hazırlanan koronavirüs aşılarının da başta sağlık çalışanları olmak üzere dünya çapında kitlesel olarak uygulanmasına da başlandı.
GÜNEY AFRİKA: B.1.351
İlk olarak Güney Afrika'da görülen B.1.351 veya 501Y.V2 olarak adlandırılan varyantın protein yapısında İngiltere'dekinden çok daha fazla fiziksel değişiklik meydana geldi. Özellikle E484K adı verilen önemli bir değişiklik , corona virüsün hücrelere bağlanmak için kullandığı başak proteinin önemli bir bölümünü etkiledi. Araştırmacılar, bu yüzden, B.1.351'in aşıların etkisini kısmen düşürebileceğine inanıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Armstrong, "Güney Afrika mutasyonu, diğer varyantlardan daha çok endişe veriyor. Aşı üreticileri ve akademik araştırmacılar, mutant virüsün neden olduğu bağışıklık tepkisinden kurtulamayacağını görmek için diğerleriyle birlikte bu varyantın örneklerini test ediyorlar" ifadelerini kullandı.
"GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA KARŞI İNSAN VÜCÜUSU YÜZLERCE FARKLI ANTİKOR ÜRETTİ"
Öte yandan Rockefeller Üniversitesi'nden Doktor Michel Nussenzweig öyle düşünmüyor. Nussenzweig ve meslektaşları, corona virüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkisi üzerinde çalışıyor. Ekip tarafından, Nature Monday dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, insan vücudu Güney Afrika mutasyonun saldırmak için yüzlerce farklı antikor üretti. Araştırmada, insanların bağışıklık tepkisinin olgunlaştığı ve virüsü hedeflemede daha da iyi hale geldiği belirtildi.
BAĞIŞIKLIK SİTEMİ ENFEKSİYONLAR KARŞISINDA GELİŞİYOR
Nussenzweig, "Önceden oluşturulmuş bir antikor rezervuarımız var. Bağışıklık sistemi o havuza gider ve neyin iyi uyduğunu görür. Bu antikorları bulduktan sonra onları rafine edebilir ve daha da iyi hale getirebilir. Aşılar, doğal enfeksiyona benzer bir bağışıklık tepkisi üretir. Dolayısıyla, bağışıklık tepkisinin bir kısmını atlatmasına izin veren mutasyonlarla yeni bir varyant ortaya çıksa bile, vücut virüsün gizli olmayan kısımlarını görebilen antikorlar üretiyor" diyerek insanların mutasyon hakkında endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.
BREZİLYA: P.1 VE P.2
Brezilya'da iki hafta önce, yeni tip corona virüsün S.1 ve S.2 adlı iki mutasyonu tespit edildi. Amazonların başkenti Manaus kentinde yapılan bir araştırmada örneklerin yüzde 42'sinde P1 mutasyonu tespit edildi. Japonya'da da Brezilya'dan gelen 4 kişide aynı varyanta rastlandı. CDc tarafından yapılan açıklamada, "P1 corona virüsün bulaşıcılığında , potansiyel bir artış veya insanların yeniden Covid-19 yakalanma riskine ilişkin endişeleri artırıyor" dedi. Ülkede görülen bir diğer mutasyon P.2 ise geçen hafta İngiltere'ye giriş yapan 11 kişide bulundu.
L425R
İlk kez ABD'nin California eyaletinde tespit edilen L425R adlı varyanta, corona virüsün başak protieininde bir mutasyonun meydana geldiği tespit edildi. Armstrong, "Bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyoruz. Ülkede hala yaygın olarak bulunmasına rağmen, daha bulaşıcı olup olmadığı henüz belli değil" dedi.
SON MUTASYON ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Alman yetkililer, ülkede corona virüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, ABD'deki yeni türlerden farklı olan mutasyon, ilk olarak Bavyera'daki 35 hastanede tespit edildi. Öte yandan kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı ve birçok yerde maske takma zorunluluğu getirildi. Yetkililer, virüsün önceki varyantlarından daha bulaşıcı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
Yeni mutasyon Berlin'deki Charite üniversitesi hastanesindeki uzmanlar tarafından inceleniyor. Basın toplantısında konuşan hastanenin tıbbi direktör yardımcısı Clemens Stockklausner, "Şu anda küçük bir nokta mutasyonu keşfettik. Bu keşfin klinik önemi olup olmayacağı kesinlikle net değil. Detaylı araştırmayı beklemeliyiz" dedi.
DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 65 bin 698 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755'e çıkarken, virüs saptanan 69 milyon 299 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 806 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edildi, 411 bin 486 kişi öldü.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (10 milyon 596 bin 442), Brezilya (8 milyon 575 bin 742), Rusya (3 milyon 612 bin 800), İngiltere (3 milyon 466 bin 849), Fransa (2 milyon 938 bin 333), İtalya (2 milyon 400 bin 598), Türkiye (2 milyon 399 bin 781), İspanya (2 milyon 370 bin 742), Almanya (2 milyon 71 bin 473), Kolombiya (1 milyon 939 bin 71), Arjantin (1 milyon 819 bin 569), Meksika (1 milyon 668 bin 396), Polonya (1 milyon 443 bin 804), Güney Afrika (1 milyon 356 bin 716), İran (1 milyon 342 bin 134), Ukrayna (1 milyon 167 bin 655) ve Peru (1 milyon 73 bin 214)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:
"Brezilya (211 bin 511), Hindistan (152 bin 754), Meksika (142 bin 832), İngiltere (91 bin 470), İtalya (83 bin 157), Fransa (71 bin 342), Rusya (66 bin 623), İran (56 bin 973), İspanya (54 bin 173), Kolombiya (49 bin 402), Almanya (49 bin 244), Arjantin (46 bin 66), Peru (39 bin 44), Güney Afrika (38 bin 288), Polonya (33 bin 698), Endonezya (26 bin 590), Türkiye (24 bin 328), Ukrayna (21 bin 46), Belçika (20 bin 472), Kanada (18 bin 266), Şili (17 bin 573), Romanya (17 bin 369), Çekya (14 bin 646), Ekvador (14 bin 382), Hollanda (13 bin 162), Irak (12 bin 962), Macaristan (11 bin 520), Pakistan (11 bin 103) ve İsveç (10 bin 591)."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS AŞISI OLANLARIN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşı uygulamasının ilk aşamasında sağlık çalışanları, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlilerine aşıları yapıldı.
Birinci aşamanın 2. adımı doğrultusunda ise dün itibarıyla huzurevleri, engelli ve bakımevleri ile 90 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının yedinci gününde 1 milyon 6 bin 940 kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
Ağrı ve sızı
Boğaz ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.