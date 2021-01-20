DSÖ: İNGİLTERE'DEKİ MUTASYON EN AZ 60 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yaptığı açıklamada İngiltere'de birkaç hafta önce ortaya çıkan koronavirüs mutasyonunun en az 60 ülkede tespit edildiğini belirtti.

DSÖ ayrıca, İngiltere'dekinden 'daha bulaşıcı' olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonunun ise 23 ülke ve bölgede daha kaydedildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün yeni ortaya çıkan mutasyonları da görülmeye devam ediyor. Öte yandan, çeşitli ülke ve şirketler tarafından hazırlanan koronavirüs aşılarının da başta sağlık çalışanları olmak üzere dünya çapında kitlesel olarak uygulanmasına da başlandı.