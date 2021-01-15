İstanbul Ataşehir'de dün bir sitenin 13. katında yangın çıktı. Eski sevgilisi olan E.Y tarafından elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra ateşe verilen evde bulunan Alev Ş. canını zor kurtardı.
E.Y gözaltına alındı. Genç kadının komşularından Ayşe Soysal, "15 gün önce bu adam kızı dövmüş. Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiyle beraber kızı adamın elinden kurtardık. Dün de yangını duyduk. Yönetici kapıyı kırmış. Kızı elleri ve ayakları bağlı şekilde bulmuş" diye konuştu.
ESKİ EŞE MÜEBBET!
Antalya'da, 2009'da evlenen Anıl Karaman (33) ile Neslihan Yılmaz'ın (33) iki çocukları dünyaya geldi. Çift 5 yıl önce boşandı. Geçen 2 Kasım'da, Karaman, aralarında velayet nedeniyle çıkan tartışmada, eşini boğazını keserek öldürdü. Katilin müebbet hapsi isteniyor.
ÖLÜMÜNE ŞİDDET
Ankara'da Nimet Akgün (75) kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün'ü (80) bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Ali Akgün'ün cesedini, Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.
29.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 29 milyon 841 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 964'er lira, 4 bilenler 506'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
DOLARDIRICI!
Ankara'da internet üzerinden ikinci el telefon satan kişileri takibe alan Suriyeli dolandırıcılar, sahte dolarlar ile alışveriş yaptı. Bununla da yetinmeyen şüpheliler sahte doların üzerine kendi fotoğraflarını bastırdı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi. T.S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.H. tutuklandı.
YOK BÖYLE ACI!
Antalya'da Ali Rıza U. (31), dün bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan Yaşar U., sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı adam, "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.
BAYAN DOKTORDAN KAZIK!
Bursa'da Selim Bilgili, "bayan doktordan satılık temiz" ilanı ile gördüğü aracı İzmir'de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın aldı. 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Araç ağır hasarlı çıktı. Mahkeme, otomobili geri almasına hükmetti. Bilgili, aracı almadan 1 ay önce kaza yaptığını iddia ederek karara itiraz etti.
ELLERİN KIRILSIN
Antalya Serik'te, önceki gün vicdanları sarsan bir olay meydana geldi... Atipik otizmli Kuzey Kaan Saka (10), evlerinin önünde oynarken cep telefonuyla kargo görevlisinin fotoğrafını çekti. Kurye ise çocuğu darp etti. Kargo görevlisi hakkında şikayetçi olan anne Saniye Saka, "Bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük" dedi.
BÜLBÜL NİNE'Yİ ZARFLADILAR
Samsun'da, Çiğdem Göçer ve kızı S.G. önceki gün Bülbül Kocaoğlu'nun kapısını çaldı. Annekız, 82 yaşındaki kadına, "Bereket getirir, paralarının yanına koy" diyerek zarf uzattı. Bu şekilde yaşlı kadının para biriktirdiği yeri öğrenen ikili, 6 bin TL'yi çalıp kaçtı.
GÜVERCİN JOE'YU ÖLDÜRECEKLER
İki ay önce Amerika'dan havalanan bir güvercin, 13 bin kilometre yol kat ederek önceki gün Avustralya'ya ulaştı. Sapasağlam olan kuş, önce koruma altına alındı. Ancak daha sonra hastalık taşıyor olabileceği gerekçesiyle ötanazi uygulanacağı vurgulandı. Öte yandan kuşa yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın adının verildiği açıklandı.
ABD İLE HASIM MIYIZ!
Bakan Akar, ABD yatırımlarına cevap verdi: İki ülkenin askeri alanda işbirliği ve müttefikliği var. Biz şimdi hasım mıyız? Biden'ın bu kararı gözden geçirmesini bekliyoruz.
KUMPASA MÜEBBET
FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında mütalaa bitti. Savcı, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.
EVLAT NÖBETİ 500 GÜNÜ AŞTI
Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi 500. günü geride bıraktı. Eyleme katılanların sayısı 188'e ulaştı. Ailelerin birçoğu, PKK'nın dağa kaçırdığı evlatlarına kavuştu.
ÖZDAĞ'DAN BÜYÜK TEPKİ
İYİ Parti'den ihracı mahkemeden dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP ve HDP'yi hedef aldı. Partilerinin CHP'nin koruması altında olmadığına vurgu yaptı. HDP'nin terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde olduğunu anlattı.
ÇOK İNCE BİR ATAK
Muharrem İnce, Şubat'ta CHP'den kopacak. Mart'ta Memleket Partisi'ni kuracak.