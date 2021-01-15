BAYAN DOKTORDAN KAZIK!

Bursa'da Selim Bilgili, "bayan doktordan satılık temiz" ilanı ile gördüğü aracı İzmir'de ekspertiz yaptırıp hatasız raporunu aldıktan sonra satın aldı. 9 ay sonra da bir başkasına sattı. Araç ağır hasarlı çıktı. Mahkeme, otomobili geri almasına hükmetti. Bilgili, aracı almadan 1 ay önce kaza yaptığını iddia ederek karara itiraz etti.