Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çemişgezek’te çobanlık yapan Adem Aydın ’ni kazandı

    Çemişgezek’te çobanlık yaparak eğitim hayatını sürdüren Adem Aydın, çok çalıştı Çocukluk hayali olan ’ni kazanmayı başardı.

    Çoban Aydın

    TUnceli Çemişgezek'te yaşayan Adem Aydın, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çocukluğundan itibaren hem çobanlık yaptı, hem de hiçbir özel ders almadan hayalini gerçekleştirerek eğitimini sürdürdü.

    İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise 'nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan 'ne yerleşen Aydın, şu anda 4. sınıfta eğitim hayatını sürdürüyor.

    Pandemi nedeniyle ailesinin yanında çobanlığa da devam eden Aydın, "Özellikle son sene hayvanların yanında fırsat buldukça ders çalışırdım. Sınava yönelik olarak test çözerdim. İlk sınavda ilk 3000'e girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Çemişgezek’te çobanlık yapan Adem Aydın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı