TUnceli Çemişgezek'te yaşayan Adem Aydın, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında çocukluğundan itibaren hem çobanlık yaptı, hem de hiçbir özel ders almadan hayalini gerçekleştirerek eğitimini sürdürdü.

İlk 8 yıllık eğitimini köyündeki okulda gören Aydın, orta öğrenimini ise Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından ülke genelinde ilk 3 bine giren ve hayali olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Aydın, şu anda 4. sınıfta eğitim hayatını sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle ailesinin yanında çobanlığa da devam eden Aydın, "Özellikle son sene hayvanların yanında fırsat buldukça ders çalışırdım. Sınava yönelik olarak test çözerdim. İlk sınavda ilk 3000'e girerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım" dedi.