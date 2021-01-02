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    ihalesi başlıyor

    Dünyanın gözde projelerinden ’da Ocak ayı içinde imar planları askıya çıkıyor. Ardından da ihale süreci başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı , “Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. 2021, Kanal İstanbul’un başladığı, hızlı şekilde yapıldığı bir olacak” dedi.

    Kanal İstanbul ihalesi başlıyor

    Dünyanın gözde projelerinden 'da Ocak ayı içinde imar planları askıya çıkıyor. Ardından da ihale süreci başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. 2021, Kanal İstanbul'un başladığı, hızlı şekilde yapıldığı bir olacak" dedi.

    ŞİMDİ SIRA KORAL'DA
    Türkiye'nin 'deki yasal haklarını savunması, 'ı tedirgin etti. Savunma bütçesini yükseltti. İHA ve SİHA'lardan sonra Türk savunma ürünü olan de komşuyu panikletti! Yunan Savunma analistleri "Önlem almamız şart" dedi.

    TÜRKİYE MESAJI
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüntülü mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. 'nın Stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, da yer aldı.

    RESMEN AYRILDILAR
    İngiltere, 'nden resmen ayrıldı. sürecinin ardından şu kararlar alındı: ler, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat için 90 gün vize alacak. İngiliz polisinin 'nin suç, parmak izi ve aranan kişiler veritabanlarına anlık erişimi olmayacak.

    ÖZLÜ: BAŞKA YOL YOK
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , salgını bitirmede aşılamanın önemine dikkat çekti. Toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğini söyledi.

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    Haberler Güncel Kanal İstanbul ihalesi başlıyor