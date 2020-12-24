Adana’nın Nimet’i!

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Milyonlar, milyoner olma hayali kurmaya başladı. Adana'da 24 yıldır gazete ve piyango bayiliği yapan Erdal Çiçek'in sattığı biletlere ise bugüne dört kez büyük ikramiye çıktı. Çiçek, "Adana'nın Nimet Ablası" olarak nam saldı.

Şehir dışına bile kargoyla bilet satan Çiçek, "Satışlar çok iyi gidiyor. Tam biletin ikramiyesi 100 milyon, yarım 50 milyon, çeyrek 25 milyon. Daha önce birçok kez büyük meblağlarda ikramiye dağıttığım için insanlar benim bayime bilhassa özel ilgi gösteriyor. Türkiye'nin her yerinden bilet almaya geliyor ve kargo ile isteyenler de oluyor. Birkaç yıldır kargo yapıyorum. Rağbet çok büyük" ifadelerini kullandı.