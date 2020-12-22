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    Büyükelçiliğe saldırı

    ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter'da İran'ı hedef gösterdi. "İran destekli milisler, yine saldırdı" dedi.

    Büyükelçiliğe saldırı
    ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter'da İran'ı hedef gösterdi. "İran destekli milisler, yine saldırdı" dedi.

    RUSYA'DA SIR ÖLÜM
    Rusya'da     COVİD-19 aşısı üzerinde çalışan bilim insanı Alexander Kagansky 14. kattaki evindeki düşerek hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanmış olan bilim adamının ölümü akıllara cinayeti ihtimalini getirdi.
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