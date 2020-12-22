Büyükelçiliğe saldırı

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter'da İran'ı hedef gösterdi. "İran destekli milisler, yine saldırdı" dedi.
RUSYA'DA SIR ÖLÜM
Rusya'da COVİD-19 aşısı üzerinde çalışan bilim insanı Alexander Kagansky 14. kattaki evindeki düşerek hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanmış olan bilim adamının ölümü akıllara cinayeti ihtimalini getirdi.
RUSYA'DA SIR ÖLÜM
Rusya'da COVİD-19 aşısı üzerinde çalışan bilim insanı Alexander Kagansky 14. kattaki evindeki düşerek hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanmış olan bilim adamının ölümü akıllara cinayeti ihtimalini getirdi.