Amerikalılar tarafından "Süper Türk" yorumu yapılan Hakkı Akdeniz, herkesin ve toplumun daha fazla şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Fırtınada umut getiriyoruz ve kazandıklarımızı ihtiyacı olana veriyoruz. Bu beni oldukça mutlu ediyor" dedi.