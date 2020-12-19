Yıllar önce Diyarbakır'dan ABD'ye göç eden ve kendisi de uzun süre sokaklarda kalan Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz, pizza salonları aracılığıyla evsiz ve yoksullara yardım elini uzattı.
Coronavirüs salgınında New York sokaklarında evsiz ve yoksullara maske ve pizza dağıtan Akdeniz, insanların pandemi nedeniyle işsiz kaldığını ve sokaklarda aç olduğunu söyledi.
Amerikalılar tarafından "Süper Türk" yorumu yapılan Hakkı Akdeniz, herkesin ve toplumun daha fazla şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Fırtınada umut getiriyoruz ve kazandıklarımızı ihtiyacı olana veriyoruz. Bu beni oldukça mutlu ediyor" dedi.
ALEVLİ PİZZA
New York'ta Champion Pizza zinciri sahibi olan Hakkı Akdeniz, alevli pizza ile 2006'da Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.
Amerika'da 'En İyi Göçmen Ödülü'nü de kazanan Hakkı Akdeniz, her ay 4 gün bedava pizza dağıtıyor. Amerikan televizyonları ve gazeteleri Hakkı Akdeniz'e geniş yer ayırdı.