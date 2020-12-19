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    ’de yaşayan Dünyaca ünlü Türk pizzacı Hakkı 'den yardım eli!

    Yıllar önce 'dan 'ye göç eden ve kendisi de uzun süre sokaklarda kalan Şampiyonu Hakkı , pizza salonları aracılığıyla evsiz ve yoksullara yardım elini uzattı. Coronavirüs salgınında sokaklarında evsiz ve yoksullara maske ve pizza dağıtan Akdeniz, insanların pandemi nedeniyle işsiz kaldığını ve sokaklarda aç olduğunu söyledi.

    Hüseyin Kaçar
    Süper Türk

    Yıllar önce Diyarbakır'dan ABD'ye göç eden ve kendisi de uzun süre sokaklarda kalan Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz, pizza salonları aracılığıyla evsiz ve yoksullara yardım elini uzattı.

    Coronavirüs salgınında New York sokaklarında evsiz ve yoksullara maske ve pizza dağıtan Akdeniz, insanların pandemi nedeniyle işsiz kaldığını ve sokaklarda aç olduğunu söyledi.

    Amerikalılar tarafından "Süper Türk" yorumu yapılan Hakkı Akdeniz, herkesin ve toplumun daha fazla şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Fırtınada umut getiriyoruz ve kazandıklarımızı ihtiyacı olana veriyoruz. Bu beni oldukça mutlu ediyor" dedi.

    ALEVLİ PİZZA

    New York'ta Champion Pizza zinciri sahibi olan Hakkı Akdeniz, alevli pizza ile 2006'da Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.

    Amerika'da 'En İyi Göçmen Ödülü'nü de kazanan Hakkı Akdeniz, her ay 4 gün bedava pizza dağıtıyor. Amerikan televizyonları ve gazeteleri Hakkı Akdeniz'e geniş yer ayırdı.
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    Haberler Güncel ABD’de yaşayan Dünyaca ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz'den yardım eli!