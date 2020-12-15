Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.

NASA da insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin açıklama yaptı.

Mühendislerin, kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.