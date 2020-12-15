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    • 15.12.2020 Gazete
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    Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini gösterdi

    Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. 'nın () paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı. da insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin açıklama yaptı. Mühendislerin, kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

    Vay be!

    Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın () paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.

    da insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin açıklama yaptı.

    Mühendislerin, kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

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    Haberler Güncel Avrupa Uzay Ajansı Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini gösterdi