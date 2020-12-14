Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Gürgentepe, 1955'te ilçe statüsüne kavuştu. O günden bugüne kendi yağıyla kavrulup eksiklerini gidermeye çalışıyor. Ordu, 2014 yılında Büyükşehir olunca kendi çabaları ile yapılamayanları şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapmak istiyor.
HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Sloganları "Hep Birlikte Başaracağız" ile yola çıktıklarını söyleyen Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, "İlçemizin çehresini değiştirmek için halkımızdan güven aldık. Kısa zamanda nerelere neşter vurulması gerektiğini belediye meclis üyelerimizle istişarelerde bulunduk. 'İlçemizin modern bir otogara ihtiyacı var' diyerek 4,500 metrekare alan üzerine inşa etmek için çalışmaları başlattık. Yine otogarın hemen üst yanına da 90 araçlık bir otopark yaparak şehrin otopark sorununu da bir nebze olsun çözmüş olacağız." dedi.
İLÇEMİZİ ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRİYORUZ
Başkan Şahin, şunları söyledi: Yine ilçemize çağımıza uygun bir pazar yeri ve yanına çok amaçlı bir konferans salonu yapılması için çalışmalara başladık. Toplam 6 dönüm bir yeri kazanmak için de 5900 metreküplük istinat duvarı örerek yer kazanmış olduk. Burada 2 dönümü kapalı bir pazar yeri ile otopark olan düğün salonu ve bin kişilik konferans salonunu yapmış olacağız. "İlçemizi şantiye alanına çeviriyoruz" diyen Başkan Yaşar Şahin, "Belediyemiz 23 mahalleye hizmet verirken Büyükşehir belediyemiz ile ortak çalışma alanlarımız arasında yol öncelik kazanıyor.
ZENGİNLİK SAĞLIYORUZ
Ana caddelerimiz ve bazı mahallelerimizin asfalt çalışmaları devam ediyor. Yol medeniyet diyoruz ve asfalt çalışmasının yanında beton yol çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Belediyemizin sosyal tesislerinde halkımız yararlanırken yine 5 bin metrekare üzerine kurulacak olan 10 adet Bungalov evlerinin iki tanesini tamamlayarak misafirlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Gürgentepe'ye gelen misafirlerimiz için yine seyir terası oluşturarak görsel bir zenginlik katmaya çalıştık" diye konuştu.
BUNGALOVLAR RENK KATACAK
5 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 10 adet Bungalov evlerinin iki tanesi tamamlandı. Gürgentepe'ye gelen misafirlerin hizmetine sunulmaya başlandı.
GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK
Gürgentepe'ye yapılan Seyir Terası, ziyaretçilere muhteşem bir manzara görme fırsatı veriyor.
KAPALI PAZAR YAPILIYOR
2000 metrekare alana inşa edilecek kapalı pazar, ilçenin ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecek.
MODERN BIR OTOPARK OLACAK
4,500 metrekare alan üzerine inşa edilecek otogar, Gürgentepe'nin ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak.