İLÇEMİZİ ŞANTİYE ALANINA ÇEVİRİYORUZ



Başkan Şahin, şunları söyledi: Yine ilçemize çağımıza uygun bir pazar yeri ve yanına çok amaçlı bir konferans salonu yapılması için çalışmalara başladık. Toplam 6 dönüm bir yeri kazanmak için de 5900 metreküplük istinat duvarı örerek yer kazanmış olduk. Burada 2 dönümü kapalı bir pazar yeri ile otopark olan düğün salonu ve bin kişilik konferans salonunu yapmış olacağız. "İlçemizi şantiye alanına çeviriyoruz" diyen Başkan Yaşar Şahin, "Belediyemiz 23 mahalleye hizmet verirken Büyükşehir belediyemiz ile ortak çalışma alanlarımız arasında yol öncelik kazanıyor.