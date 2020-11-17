CNN Türk Muhabiri şu bilgileri paylaştı:

"Kabine toplantısının saat 15,30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun atılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu. Ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık çalışanları üzerinde baskı kurduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelen tüm konular bugün de gündeme gelinecek. Ne zaman virüsün kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Buna ilişkin de aslında önümüzdeki günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu bir seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir.

Kabine toplantısı son dakika alınan kararlar: Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?

Belki de en önemli konu eğitim, okullar. Kurul toplantısında yüz yüze eğitim de gündeme gelmişti. Ara tatilin de uzatılması da gündemde. Eğer kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkarsa 16-20 Kasım'da olan ara tatilin uzatılması gündeme gelecek."