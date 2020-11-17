17 Kasım sokağa çıkma yasağı son dakika geldi mi? Sorusu için Türkiye nefesini tuttu yapılacak olan açıklamayı bekliyordu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelip gelmeyeceği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile belirginleşecek. Türkiye'de de son toplantıda özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı. Peki okullar kapandı mı? Koronavirüs yeni yasaklar nelerdir?
KAHVEHANE, RESTORAN VE KAFELER KAPANIYOR MU?
""Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantıdaki tavsiyelerinin bazıları:
*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması
*Restoranların tamamen paket servise geçmesi
*Okulların tatilinin uzatılması
*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı "
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının gelip gelmeyeceği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile netleşecek.
Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları sonrası farklı ülkeler tedbirleri artırmaya başlamıştı. Türkiye'de de son toplantıda özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı öğrenildi.
CNN Türk Muhabiri şu bilgileri paylaştı:
"Kabine toplantısının saat 15,30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun atılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.
İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu. Ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık çalışanları üzerinde baskı kurduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelen tüm konular bugün de gündeme gelinecek. Ne zaman virüsün kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Buna ilişkin de aslında önümüzdeki günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu bir seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir.
Kabine toplantısı son dakika alınan kararlar: Kabine toplantısı ne zaman sona erecek? Kabine toplantısından hangi kararlar çıktı?
Belki de en önemli konu eğitim, okullar. Kurul toplantısında yüz yüze eğitim de gündeme gelmişti. Ara tatilin de uzatılması da gündemde. Eğer kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkarsa 16-20 Kasım'da olan ara tatilin uzatılması gündeme gelecek."
Bakan Koca kurul sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
*Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı.
*Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık
Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir"