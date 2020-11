"HER KİM KİBİR VE FİTNEYE BULAŞIRSA..."

Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle bağı güçlendirmekle mükelleftir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes 24 saat milletimizle beraber olmak mecburiyetindedir. Her kim kendisini erişilmez, ulaşılmaz yere koyarsa hele hele kibir ve fitneye bulaşırsa bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin bahanesi olamaz.

Bunun için kurulduğumuz günden bu yana partimize hizmet vermiş arkadaşlarımızdan başlayarak herkese ulaşacağız. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı saracağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti'nin misyonu 81 vilayetimizin her birinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır, AK Parti çalıştıkça, hizmet ettikçe milletimiz kazanır. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"18 YILDA 30 MİLYARLIK YATIRIM"

Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasıyla tanıştırdık. Ülkemizi tüm şehirlerimiz bu hizmetlerinden istifade etmiştir. Bakın, burası çok önemli; Kocaeli'ne 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinden böyle bir şey yok. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 37 spor tesisi kazandırdık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 9 millet bahçesi projesi bulunuyor. Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara eski rakamla 2 katrilyon kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Bu devlet hiçbir zaman garip gurabayı yalnız bırakmadı. Sağlıkta 17'si hastane 84 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ kanalıyla Kocaeli'de 20 bin 982 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 193 km ilaveyle şehrimizin bölünmüş yol mesafesini 343 km'ye ulaştırdık.