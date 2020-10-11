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    • 11.10.2020 Gazete
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    Hayat alabora! Samatya'da balık avı faciayla bitti

    Balık avı faciayla bitti. 13 balıkçıdan 2'si can verdi. Olay Fatih açıklarında dün sabah meydana geldi. Balıkçılar denize açıldı, ağ attı. Ağlarını çekmeye başladıkları sırada tekne yan yattı. 13 balıkçıdan 11'i kurtarıldı.

    Hayat alabora!

    Balık avı faciayla bitti. 13 balıkçıdan 2'si can verdi. Olay Fatih Samatya Sahili açıklarında dün sabah meydana geldi. Balıkçılar denize açıldı, ağ attı. Ağlarını çekmeye başladıkları sırada tekne yan yattı. 13 balıkçıdan 11'i kurtarıldı.

    Hasan Candan ve Nedim Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

    Kurtarılan Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık" diye konuştu.

    MUCİZE KURTULUŞ
    Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.
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    Haberler Güncel Hayat alabora! Samatya'da balık avı faciayla bitti