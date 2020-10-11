Hayat alabora! Samatya'da balık avı faciayla bitti

Kurtarılan Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık" diye konuştu.

MUCİZE KURTULUŞ

Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.