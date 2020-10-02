Avukat Gönül Yıldız (Küçük), 2003 yılında İstanbul Barosu'nun CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne katıldı. İstanbul Barosu; seminere başörtülü katıldığı gerekçesiyle avukat Gönül Yıldız hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Gönül Yıldız'ın uyarılmasına karar verdi.

İŞTE O YASAKÇI YAZI!

Dönemin İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul Baro Başkanlığı'nın 10 Kasım 2003 tarihli kararını Gönül Yıldız'a tebliğ etti. İstanbul Barosu'nun yasakçılığını gösteren yazı şöyle:

"Baromuzun düzenlemekte olduğu CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne, Meslek Kuralları'nın 20. maddesine aykırı bir biçimde katıldığınız anlaşılmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, Avukatlık Yasası'nın 110/6 maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 24 Haziran 1987 tarih ve 947/26 sayılı kararıyla Meslek Kuralları'nın 20. maddesini değiştirmiş ve 'Avukatlar ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başlarını açık olarak mahkemede görev yaparlar' hükmünü içeren bir düzenlemeyi öngörmüştür..

Türkiye Barolar Birliği'nin 16 Ağustos 1983 gün ve 963/40 sayılı genelgesinde de 'Meslek kurallarına uymayan üyelerin uyarılmaları, direnenler hakkında disiplin yönünden gereğinin yapılması' öngörülmektedir. Yönetim Kurulumuz 6 Kasım 2003 tarihli toplantısında duruşmalara ve CMUK Meslekiçi Eğitim Seminerleri'ne Meslek Kuralları'nın 20. maddesinin öngördüğü biçimde girmeniz konusunda uyarılmanıza karar verilmiştir."