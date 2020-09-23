Yapılan kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak, "CHP oylarını neden artıramıyor?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "artıramıyor" demenin haksızlık olacağı karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'na göre oyların artmamasının sebebi:

"Ama beklediğimiz kadar yükseliyor mu, belki onu tartışmak lazım. CHP'nin özellikle toplumun bir kesiminde 'sıcak bakılmayan mesafeli durulması gereken' bir parti olduğu yönünde kanaat var. Kabul edelim bu kanaat bugünden yarına oluşan bir kanaat değil. Pek çok yanlış bilgiyle oluşturulan kanaat aslında. CHP'nin toplumdan kopuk olduğu yönünde bir algı yıllar yılı beslendi. Ama aslında şöyle bir baktığınız zaman toplumda sorunu olan her kesimle en yakın ve sıcak ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir ama şunu hiç kimse unutmasın, biz gerçekten söylemlerimizde samimiyiz."