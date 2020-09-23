CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaş kanalı Halk TV'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savundu. Kılıçdaroğlu, "İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP'nin içini karıştırmak için körükleniyor. Karışmaz. CHP'nin ilkeleri, programı var." dedi.
PKK'NIN SİYASİ KOLU SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SAVCIYI TEHDİT ETMESİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi destekçisi Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocamanı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği suçlamasıyla hazırlanan iddianame hatırlatılarak, Demirtaş'ın "yargılanmaktan kurtulamayacaksınız" tehdidi sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğru. Bir savcı evlenebilir, evlendi diye kendisini kutlayabiliriz de ama soluğu sarayda alır ve bir fotoğraf verirse bu doğru değildir. Bu artık Cumhuriyetin savcısı diyemeyiz biz buna." açıklamasında bulundu.
"CHP NEDEN OYLARINI ARTIRAMIYOR?"
Yapılan kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak, "CHP oylarını neden artıramıyor?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "artıramıyor" demenin haksızlık olacağı karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu'na göre oyların artmamasının sebebi:
"Ama beklediğimiz kadar yükseliyor mu, belki onu tartışmak lazım. CHP'nin özellikle toplumun bir kesiminde 'sıcak bakılmayan mesafeli durulması gereken' bir parti olduğu yönünde kanaat var. Kabul edelim bu kanaat bugünden yarına oluşan bir kanaat değil. Pek çok yanlış bilgiyle oluşturulan kanaat aslında. CHP'nin toplumdan kopuk olduğu yönünde bir algı yıllar yılı beslendi. Ama aslında şöyle bir baktığınız zaman toplumda sorunu olan her kesimle en yakın ve sıcak ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir ama şunu hiç kimse unutmasın, biz gerçekten söylemlerimizde samimiyiz."