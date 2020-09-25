CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" şeklindeki açıklamaları CHP'de gerginliğe yol açmıştı. Şimdi de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk tablosu aldığını gösteren paylaşımını sildiği ortaya çıktı.
FAHRETTİN KAYHAN, KAFTANCIOĞLU'NA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BİR TABLOSUNU HEDİYE ETTİ
Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Şerdil Dara Odabaşı ziyaret sırasında Canan Kaftancıoğlu'na aralarında İstanbul manzaralarının olduğu tablolar hediye ederken, Fahrettin Kayhan ise Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosunu hediye etti.
İLK TWEETTE 4 FOTOĞRAF YER ALDI
CHP İstanbul İl Başkanlığı; 25 Eylül 2020 tarihinde saat:17.00'de sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından söz konusu ziyareti kamuoyuna duyurdu ve "Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet, İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'nu İl Merkezi'mizde ziyaret etti" denildi.
Söz konusu paylaşımda; 4 fotoğraf yer aldı. Paylaşımda; Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın, Canan Kaftancıoğlu'na Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosunu hediye ettiği fotoğraf da paylaşımda yer aldı.
1 SAAT 27 DAKİKA SONRA YENİ PAYLAŞIM!
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın; aynı gün saat:18.27'de yeni paylaşımda bulunduğu öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın saat 17.00'de paylaştığı tweeti sildiği, yeni paylaşımda fotoğraf sayısının 3'e düştüğü gözlendi.
YENİ PAYLAŞIMDA KAYHAN'IN, KAFTANCIOĞLU'NA ATATÜRK'ÜN BİR TABLOSUNU HEDİYE ETTİĞİ FOTOĞRAF YER ALMADI
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, aynı gün saat:18.27'de yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet, il merkezimizi ziyaret ederek İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na Kadıköy halkı için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Kadıköy'ün sembollerinin yer aldığı tablolar takdim etti" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu paylaşımda, Fahrettin Kayhan'ın, Canan Kaftancıoğlu'na Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosunu hediye ettiği fotoğraf da yer almadı.
KAFTANCIOĞLU: "KİŞİLERİN İSİMLERİNDEN SÖZ EDERKEN, ÖZEL ATIFLARLA KATEGORİZE EDİLMESİNE KARŞIYIM"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.
Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."