Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüzyüze mi yoksa uzak eğitim mi yapılacak?

Üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans öğrencilerini yakından ilgilendiren bu konu ile ilgili açıklama yapıldı mı? Üniversitelerin açılış tarihi kadar eğitimlerin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki Üniversitelerde yüzyüze mi yoksa uzak eğitim mi uygulanacak. İşte merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E "ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN" TAVSİYESİ
YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ
Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;
Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.
Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.
UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEN DERS ORANI ARTIRILDI!
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerin açılış tarihleri ile ilgili yaptığı açıklamasında; Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitim programlarında uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildiği bilgisine değinmişti. Konuyla ilgili Yekta Saraç, yeni eğitim dönemi öncesinde üniversiteleri hazırlıklı kılmak istediklerini belirterek, "Geleceğin yükseköğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha 'uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi'ni kurduk. Böylelikle uzaktan eğitim merkezi veya birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmadı." dedi.
UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.
Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.
UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER
Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.
15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.
KYK YURTLARINDA YENİ DÖNEM ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER
Salgın hastalık sürecinde karantinada olması gereken kişilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı KYK yurtları tahsis edilmişti. 2020-2021 eğitim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin kalmaya hazırlandığı KYK yurtlarında alınacak tedbirler belli oldu.
Yurtlarda kalacak kişi sayısı her metrekareye bir kişi olacak şekilde sonlandırıldı. Odalardaki yatak sayısı azaltılacak ve ranza sistemi kaldırılacak. Yurtlarda öğrencilerin ve görevlilerin maskesiz dolaşmasına izin verilmeyecek. Lavabo, banyo, yemekhane gibi ortak kullanım alanlardaki fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecek.Öğrenciler ile personelin yurda giriş-çıkış gün ve saatleri kaydedilecek. Yurdun girişinde ateş ölçümü yapılacak.
Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak. İşte devlet yurtlarında alınacak diğer önlemler;
- Kurye, kargo görevlisi gibi kişilerin alınmayacağı yurtlara misafir de kabul edilmeyecek.
- Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli tuvalet ve banyo sağlanmaya çalışılacak.
- Yemekhaneler fiziki mesafeye uygun hale getirilecek. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak mesafe korunacak.
- Yemek servisinde bütün araç-gereçler her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde en az 60 derecede yıkanacak.
- Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, tuz, nar ekşisi gibi ürünler kaldırılacak. Tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şeklinde verilecek.
- Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde hesaplanacak.
- Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunması engellenecek.