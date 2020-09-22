Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüzyüze mi yoksa uzak eğitim mi yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E "ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM YAPILSIN" TAVSİYESİ

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ



Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.

Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEN DERS ORANI ARTIRILDI!



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerin açılış tarihleri ile ilgili yaptığı açıklamasında; Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitim programlarında uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildiği bilgisine değinmişti. Konuyla ilgili Yekta Saraç, yeni eğitim dönemi öncesinde üniversiteleri hazırlıklı kılmak istediklerini belirterek, "Geleceğin yükseköğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha 'uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi'ni kurduk. Böylelikle uzaktan eğitim merkezi veya birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmadı." dedi.