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    • 11.09.2020 Gazete
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    Uçan Türkler

    Yamaç paraşütü sporcuları ve , ’te yeni rekorların peşine takıldı. Bu çerçevede tarihi ’nin yer aldığı ’ndan iki atlayış yaptı. Cengiz Koçak “Ermenek, baraj gölü, dağlar, ormanlar, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer” ifadesini kullandı.

    Uçan Türkler

    Yamaç paraşütü sporcuları ve , 'te yeni rekorların peşine takıldı. Bu çerçevede tarihi 'nin yer aldığı 'ndan iki atlayış yaptı. Cengiz Koçak "Ermenek, baraj gölü, dağlar, ormanlar, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer" ifadesini kullandı.

    Ferdi Toy "Cengiz Koçak ile 'why not' yani 'neden olmasın' adlı bir takımımız var. Takım olarak 'deki değişik noktaları gezerek farklı değerleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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