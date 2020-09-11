Uçan Türkler

Yamaç paraşütü sporcuları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Konya Ermenek'te yeni rekorların peşine takıldı. Bu çerçevede tarihi Mennan Kalesi'nin yer aldığı Küçük Kır Dağı'ndan iki atlayış yaptı. Cengiz Koçak "Ermenek, baraj gölü, dağlar, ormanlar, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer" ifadesini kullandı.

Ferdi Toy "Cengiz Koçak ile 'why not' yani 'neden olmasın' adlı bir takımımız var. Takım olarak Türkiye'deki değişik noktaları gezerek farklı değerleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.