Yeni belirti karın ağrısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Aralık ayında başlayan salgın, bugüne kadar 854 bin 860 kişiyi hayattan kopardı. Vaka sayısı ise 25 milyon 644 bine çıktı! Uzmanlar, ilk olarak virüsün boğaz ağrısı, öksürük ve yüksek ateşle belirti verdiğini açıkladı. Ancak virüsün hızla yayılmasıyla belirtiler de değişmeye başladı! ABD'li bilim adamları, Corona'nın belirtilerinin değiştiğini açıkladı. Karın ağrısı da COVİD semptomları arasında yer aldı.

MUTASYONA UĞRADI

ABD Nevada'da yaşayan 25 yaşındaki bir hasta, önce nisan ortasında ardından mayıs sonunda olmak üzere iki kez Corona'ya yakalandı. Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyonda alınan virüsleri araştırdı. Son virüsün genetik dizilimi farklı çıktı! Uzmanlar uyardı: Virüs mutasyona uğradı!



NEGATİF HABER

Bilim insanları COVİD- 19'a çare bulmak için kolları sıvadı. Fransız ilaç şirketi Sanofi, çalışmalarına başladı. Dün Corona tedavisi için test edilen ilacın başarısız olduğunu açıkladı. Kevzara isimli ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.