CHP'li belediyelerde eş dost hısım akrabaya iş ayarlamada Oscar'lık bir gelişme yaşandı. Daha önce oğlunu genel müdür, kardeşini özel kalem müdürü, kuzenini sekreter, damadını ve yengesini birim müdürü ve eniştesini baş danışman yapan belediye başkanlarına bir yenisi eklendi.
İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da eşine yaptığı torpille parmak ısırttı! Arda, eşi Deniz Arda için belediyede "Onursal koordinatör" diye yeni bir meslek uydurdu. Hatta kartvizit bile bastırdığı eşinin, "Bana her konuda yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Büyük tepki aldı.