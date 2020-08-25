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    • 25.08.2020 Gazete
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    ’li Başkanı 'dan eşine büyük kıyak! “” ilan etti...

    ’li Başkanı , eşi ’ya torpil yaptı. Arda, eşine kartvizit bastırdı “” olarak atadı.

    'Eş'başkan

    CHP'li belediyelerde eş dost hısım akrabaya iş ayarlamada Oscar'lık bir gelişme yaşandı. Daha önce oğlunu genel müdür, kardeşini özel kalem müdürü, kuzenini sekreter, damadını ve yengesini birim müdürü ve eniştesini baş danışman yapan belediye başkanlarına bir yenisi eklendi.



    Başkanı da eşine yaptığı torpille parmak ısırttı! Arda, eşi için belediyede "Onursal koordinatör" diye yeni bir meslek uydurdu. Hatta kartvizit bile bastırdığı eşinin, "Bana her konuda yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Büyük tepki aldı.


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    Haberler Güncel CHP’li İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan eşine büyük kıyak! “Onursal Koordinatör” ilan etti...
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