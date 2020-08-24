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    • 24.08.2020 10:39
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    Sonunda bu da oldu: ’li Başkanı eşini '' ilan etti!

    'li belediyeler pes dedirten icraatlarına devam ediyor. ’nin CHP’li Başkanı , eşi 'yı '' ilan etti. Kendisi için Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastıran Deniz Arda’nın bu kartvizitte unvan olarak ise ‘Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi’ni kullandığı ortaya çıktı.

    Sonunda bu da oldu: Eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti

    İzmir'de 31 Mart seçimlerinden bu yana 'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği konuşulan 'li Başkan 'nın eşi 'dan ilginç bir adım geldi.

    Deniz Arda'nın, Gaziemir Belediyesi ismi ve logosuyla bastırdığı kartvizitte 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi' sıfatını kullandığı görüldü.

    Eşi Halil Arda'yı CHP lideri 'nu ziyaretlerinde bile yalnız bırakmayan Deniz Arda'nın bu kartviziti sosyal medyada da olay oldu.

    "EŞİM BENİM YOL GÖSTERİCİM"
    Halil Arda daha önce yaptığı açıklamalarında "Eşim bana büyük destek veriyor. Gönüllü olarak Gaziemir Belediyesi için çalışıyor. O benim siyasi danışmanım. Burada gizlenecek saklanacak bir şey yok. İyi bir danışman, iyi bir stratejist. Dünyayı, Avrupa'yı çok iyi tanıyan biri. Almanya'da doktorasını yapıyor. O benim yol göstericim Burs ofisi, kardeş belediyeler, Avrupa Birliği projelerinde en büyük danışmanımızdır. 100 kişilik bir kadın ordusuyla çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
    Öte yandan CHP'li belediye başkanının bu ilk vukuatı değil. Başkan 'a yönelik hakaretlerde bulunan ve 15 Temmuz gecesi skandal paylaşımlara imza atan Arda için 34. 'nde dava açıldı.

    İlk duruşması 17 Aralık 2020'de görülecek davada Arda hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama suçlamaları yer alıyor.

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    Haberler Güncel Sonunda bu da oldu: CHP’li Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti!
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